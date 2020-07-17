禁中共黨員家屬來美 難打到中方痛處

美媒報導，川普政府正研擬禁止中國共產黨員及家眷來美旅遊，並取消已在境內的中共黨員簽證，驅逐出境。如果成真，中共要驅逐美國公民報復嗎？繼香港、新疆、南海之後，美國正尋找更多制裁中共措施，可能因美國迄今未真正打到中方痛處，川普急於收穫成果；北京外長王毅談話希望雙方關係「走出困境，回到正軌」，似在求和，也可能顯示中共實質上比美國害怕制裁後果，真正弱點比美國多。

川普選情低落，開始急了。但開除競選經理無濟於事，執政三年餘民眾累積的負面印象，加上抗疫失敗，才是主因。政府團隊拿中共開刀作競選主軸，有點病急亂投醫意味。反制中共具正當性，但許多措施難立竿見影，且殺敵一千、自損八百依舊，選民迄今未看到中共或中國受傷多重或多痛，促使川普政府加碼制裁，打擊對象愈來愈廣。

美蘇冷戰期間，美國對付蘇聯都未如此。「紐約時報」形容美中關係如自由落體墜落，不知底部在哪裡。習近平和川普都不服輸，內外都想表現強硬，但要讓對方臣服並不容易，很多舉動變成假動作，象徵意義大於實質。

例如美方制裁新疆四名中共官員，中共也制裁美國三位國會議員，都是空包彈。這些被制裁者近期並無意訪問對方國家，而中共官員和家屬未必人人在美國有財產；川普迄今拒絕制裁香港特首林鄭月娥等，更顯露他有更多顧慮。

再如，美國制裁華為、中興，中方也宣布制裁全球最大軍火製造商洛克希德馬丁，原因是洛馬出售武器給台灣，也反報復美方。問題在洛馬在中國營收僅占其收入2%，武器、零組件不可能外銷中國，洛馬未必在乎。北京為何不敢或不能制裁同樣賣武器給台灣的波音，說明了很多事。

而華為在美國切斷先進晶片供應後，高端手機、先進通訊設備或軟體都受重創，誰比較受傷，答案很清楚。華為因有儲存晶片可用，受傷程度要半年甚至更久後才顯露，川普卻急著讓選民看到制裁效果，所以國務卿龐培歐宣布限制華為員工來美簽證。

想制裁中共黨員和家屬，也是相同心態。中共有9000多萬黨員，加上眷屬可能多達三、四億人。美國掌握中共所有黨員身分嗎？移民美國辦綠卡時，填表有一項是否曾是中共黨員的勾選，許多華人隱瞞實情，是華裔社區公開的秘密；中共黨員如今滿美國和世界跑，甚至入籍美國了，政府過去不查證追究，現在祭出制裁黨員，有能力執行嗎？令人存疑。

這三、四億與共黨有關的人，也是中國主力消費群，禁止他們入境或驅逐，衝擊力道美中都難承受。美方年損失觀光收入可能數十至數百億美元，各行業都受傷；它讓海外中國人個個自危，陷入類似日裔二戰時被關入集中營看管的處境。在大陸，這樣做傷害美國形象，激起同仇敵愾意識。這步棋是雙面刃，很難相信美國能執行，何況中共未必關心黨員訪美或「歸順」美帝的黨員。

另一方面，美國研擬將禁用抖音(TikTok)、微信(WeChat)等應用程式，意味信息戰升級。中共有「網路長城」，禁臉書、谷歌和推特等在中國使用，美方禁用抖音等是對等報復，但同樣要建網路牆防堵，雙方都修建比柏林圍牆更森嚴、更全面的高牆，勢必切斷兩國交流，旅遊、投資、貿易等受影響，美中全面「脫鉤」(decoupling)真正開始，就看誰的損失更大、顧慮更多，美方未必都居上風，不傷自己。

反而國際間拉幫結派，美國漸有優勢。英國開放華為5G半年多後，決定禁用，並逐步拆華為4G等舊設備；新下水的「伊莉莎白號」航母可能開赴東亞、在南海活動。川普親自遊說友邦杯葛華為，歐洲各國和北京關係都在變化，「港版國安法」使國際大環境有利美國。

緊要關頭中國卻和伊朗簽訂25年協議，雙方在經濟、安全和軍事領域合作，將投資數百億美元，更加深西方「邪惡軸心」說法。中共違逆世界潮流，和伊朗勾搭讓自己更陷入四面楚歌，包括疫情索賠危機還在。

川普政府不斷出手，是想讓中共感受痛苦而退讓，習近平卻很難示弱，使張力不斷升高。北京或許認為，只要華為、經濟和南海等議題有實力挺住，未必會全輸。想趁美國分心世界事務，再享戰略紅利已不可能，美國全力應對中共威脅，看得比反恐或推翻伊斯蘭極端政權更重要。