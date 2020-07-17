疫情發燒...德州堅持復課 任教22年老師先立遺囑：我很擔心

職教已22年的53歲德州中學老師瑪麗‧史崔克蘭德(Mary Strickland)，對於新學期即將到來的開學準備，今年與以往的最大差別，就是預立遺囑。懷抱教育熱忱的她坦言，新冠病毒疫情遲遲未退，讓她對於回到教室上課感到無比懼怕。她說：「我對我的健康，我的性命，都很擔心。」

萬了預防萬一，史崔克蘭德與丈夫商量之後，決定一起寫好遺囑。

川普總統強力要求全美各地學校今秋必須讓學生回到教室上課，但公共衛生專家則指出，如果要讓校園在安全的情況下重啟，每日公布的新冠病毒感染率就要維持在5%以下。以全美規模最大的十個學區來看，目前只有紐約、芝加哥符合這個標準。

住在德州沃斯堡(Fort Worth)的崔克蘭德說，政府首長不顧疫情，堅持學生一定要回到校園上課，令她感到極度恐懼。她表示，如果以1到10分描述自己的害怕程度，「我大概有25分。」

排名全美規模第八大的休士頓公立學區，日前已經宣布新學期將延後兩周開學，而開學之後到10月上旬，將採全面網路教學，接下來家長則可自行決定是否讓兒女回到學校上課，或是持續讓孩子遠距學習。

與休士頓的狀況類似，全美各地不少州政府、地方政府主管，目前都嚴肅考慮把開學日期挪後，並且延後讓學生回到教室上課的計畫。

華爾街日報分析，地方官員憂心的是，疫情未獲改善，新冠病毒持續肆虐的情況下，冒然讓學生返校上課，風險太高。

包括加州、維吉尼亞州在內的州政府官員，已經宣布開學日期將延後數周；某些州則宣布，新學期將如期開學，但將全面採取遠距教學，另外也有幾州表示，會讓返校上課與網路教學混合搭配。

堪薩斯州已經宣布，全州所有學區將延後開學；民主黨籍州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)說：「就在全州確診案例創下新高、疫情迅速升溫紀錄的時刻，我不能昧著良心要求學校開學。」