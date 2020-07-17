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抗疫不給力！馬里蘭共和黨州長 痛批川普讓人絕望

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
馬里蘭州共和黨籍州長霍根16日在「華盛頓郵報」撰文，痛責川普總統從一開始就低估新冠疫情嚴重性，任由各州苦苦哀求、癡等聯邦政府協助提供病毒檢測而不可得。美聯社
馬里蘭州共和黨籍州長霍根16日在「華盛頓郵報」撰文，痛責川普總統從一開始就低估新冠疫情嚴重性，任由各州苦苦哀求、癡等聯邦政府協助提供病毒檢測而不可得。美聯社

馬里蘭州共和黨州長霍根（Larry Hogan）16日撰文，痛責川普總統從一開始就低估新冠疫情嚴重性，任由各州苦苦哀求、癡等聯邦政府協助提供病毒檢測而不可得；霍根細述他4月如何在韓裔妻子金有美(Yumi Hogan)和南韓總統文在寅協助下，從南韓買到50萬份的檢測包，馬州州民才得以在全國各州被迫自救的慌亂時刻，安心喘息。

自力抗疫：從南韓購買50萬份檢測包

「對馬里蘭州來說，那是美好的一天。」霍根在華盛頓郵報撰文表示，4月18日他和妻子金有美在巴爾的摩華盛頃國際機場(BWI)停機坪，等候專機自首爾運來50萬份病毒檢測包，當飛機引擎停止時，他告訴妻子「親愛的，恭喜，你幫忙挽救了很多生命。」

當時，馬州已有1萬2308人確診、463人死亡，且數字還在攀升，若不進行大規模測試，「疫情將永遠無法遏制」。

霍根指出，川普在那之前曾宣布：「任何需要檢測的人都可得到檢測。」實際情況卻是，全美在3月只有2252人做過測試。

各州州長懇求聯邦政府提供測試幫助，但到4月初，川普很快就讓原本期待國家出面領導的州長們失望了；他說，這是「各州自己的事」。

當被詢及霍根這篇專欄文章時，白宮發言人凱莉‧麥肯納尼說，「他的言論真的令人震驚，尤其是當你比對他過去的言論。」

金有美在韓國出生長大，霍根夫婦3月28日請求南韓提供馬州協助，雙方隨即啟動為期22天的「恆久友誼行動」，兩邊政府機構、科學家和醫生不眠不休地聯繫溝通。

霍根表示，文在寅團隊協助減少官僚主義的繁瑣手續，讓馬州很快以900萬元賣到50萬個檢測包，「估計疫情有可能讓馬里蘭州損失28億元收入，花這筆錢很值得。」

出動國民警衛隊運送，怕被聯邦政府攔截…

霍根還表示，馬里蘭州警察一路護送馬里蘭國民警衛隊卡車將測試包送到未公開的冷藏安全倉庫，以避免聯邦政府從中攔截馬州人民的寶貴物資。

霍根寫道，「每個州長都自力救濟。美國最終回應疫情的方式，就是大家拼命挖東牆補西牆。」

霍根指出，全國各地本來可在早期階段採取行動，卻錯失良機；當其他國家競相採行妥善整合的測試制度時，「川普政府卻搞砸了隨著疫情蔓延，全國處於黑暗中。此時，總統卻不肯聽他自己的公共衛生專家的話，他發出的推文，讓他像是一個更關心股市或自己連任計畫的人。」

疫情 川普 南韓 新冠肺炎

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