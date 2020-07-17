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2防疫措施到位 麻州新貝德福成典範

世界日報 / 編譯林育正／綜合16日電

麻塞諸塞州人口9萬多人的城市新貝德福(New Bedford)，近15%的居民從事感染新冠肺炎風險較高的製造業，其中20%為拉丁裔；但市長米契爾(Jon Mitchell)的兩項決策，卻讓這裡成為城市防疫的典範。

4月中，魚貨工廠員工抱怨公司不僅未提供防護裝備，也沒消毒，工作時同仁也非常密集；當地衛生單位接到20多件職場申訴，考量到疫情，暫時將許多魚工廠關閉。

5月6日市長發布緊急命令，要求公司內染疫或可能染病的員工，向當地衛生單位報到；同時，魚貨工廠等工業設施必須遵守提供個人防護裝備，消毒工作環境和保持社交距離等規定；而且在每座設施都必須有健康和安全專員，在換班時測量體溫。

不配合的公司，每次違規將吃上300元罰單，並可能面臨法律責任；米契爾說：「我們汲取中西部肉品包裝工廠的經驗，希望盡一切努力避免淪陷。」

為低薪勞工發聲的非營利組織，麻州職業安全和健康聯盟執行長喬迪‧蘇傑曼布洛茲安(Jodi Sugerman-Brozan)表示，沒有其他城市發布緊急命令的效率如此迅速。

新貝德福德的職長環境改善，申訴也隨之減少；她說：「這道緊急命令，能成為全州甚至全國的典範。它訂出清楚的衛生和安全規範，符合勞工的需求。」

不過其實新貝德福德也有自己的難題，確診病患中拉丁裔占了一半，其中許多人更不會講英語，讓追蹤感染源和紀錄工作更加困難；而且，全市公衛單位只有八位視察員，發布防疫指南的州和聯邦政府，也沒能提供相應的資源。

當地公衛主任查普林(Damn Chaplin)表示，公衛單位只能指導漁貨工廠管理階層，協助員工保持安全，希望能逐步配合。他說：「我們等不了任何支援了，市長一開始就是抱持這樣的心態做事，我們自己就是援軍。」

疫情爆發以來，截至7月8日，新貝德福德共2157人確診，但住院率和確診人數目前穩定下降。

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