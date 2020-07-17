奇！從沒生產過任何疫苗 Novavax獲美政府挹注16億美元

位於馬里蘭州蓋瑟斯堡(Gaithersburg)的生技製藥業者Novavax，公司規模不大，知名度也不高，創立迄今33年從來沒有推出任何疫苗，卻獲得來自聯邦衛生福利部、國防部共計16億美元資金，協助研發並製造能夠對抗新冠病毒的疫苗。

新冠病毒疫情爆發以來，全球各國都有不同團隊紛紛投入疫苗研發，到目前為止，聯邦政府則針對六項疫苗研發計畫，總共贊助了40億美元，但命名為「神速行動」(Operation Warp Speed)的趕製疫苗任務，內容諱莫如深，諸多撥款細節都沒有公開。

本周稍早，有媒體詢問為何Novavax獲得政府贊助金額遠遠超過其他業者，川普政府官員答覆說，跟量產疫苗經驗豐富的大型藥廠比較起來，小公司在疫苗研發與製造過程中，需要更多聯邦經費支援。

前任與現任Novavax主管、聯邦衛生官員、疫苗專家及投資分析師均指出，Novavax在爭取聯邦補助經費的過程中，動用了某些在聯邦政府機關以及全球衛生機構中的有力人士。

今年2月底，非營利疫苗研發國際組織「流行病防範創新聯盟」(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)執行長海契特(Richard Hatchett)，便接到「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)主管來電，大力推崇Novavax有機會在短期成功推出新冠病毒疫苗。

Novavax研究團隊利用新冠病毒蛋白質，誘使身體免疫系統做出回應；今年春季，Novavax研發的的流感疫苗通過臨床實驗，讓外界對於正在進行中的新冠病毒疫苗研發，更具信心。

然而，某些人士則抱持懷疑態度，直指Novavax正是「二流角色」在一波又一波公共衛生危機浮沈的經典實例，只要有疫情爆發就聲稱要推出新疫苗，讓股價應聲而漲，可是到頭來研發計畫卻從沒成功。

Novavax成立30多年來，曾經研發嚴重急性呼吸道症候群(SARS，又稱非典型肺炎)、中東呼吸症候群(MERS)、伊波拉病毒(Ebola)等疫苗，但從來沒有一項通過初期安全檢驗。