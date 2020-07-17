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疫情又起 華盛頓州不排除二度封城

世界日報 / 編譯林育正／綜合16日電
新冠肺炎疫情在華州已造成4萬5000人確診，1400人死亡。美聯社
新冠肺炎疫情在華州已造成4萬5000人確診，1400人死亡。美聯社

華盛頓州為全美新冠肺炎的爆發點之一，也較早抑制疫情；不過，現在病毒向華州東部蔓延，自6月中旬起，每日平均確診人數多達700人，達到首波疫情後的新高；疫情捲土重來，在華州已造成4萬5000人確診，1400人死亡。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)也說了重話：「如果疫情持續擴散，我們就必須向3月一樣封城。」

在華州對抗疫情是一場漫長又繁複的戰役，各種情況同時失序在西雅圖都會區，染病的年輕人增加。西雅圖東南方的亞基馬郡(Yakima County)最初疫情不嚴重，但近期鄉村地區沒有保持社交距離，也沒有戴口罩習慣的農人開始染病。

華盛頓州衛生官員凱西‧洛菲(Kathy Lofy)說：「大家必須了解個人的行為，對疫情傳播有更大的影響。」

亞基馬郡居民經濟狀況不比西雅圖，超過60%民眾在肉品或水果包裝廠，或其他被列為生活必須的商家工作；這裡大多為拉丁裔居民，住家環境較差，且醫療資源匱乏，因此染疫風險更高。許多人更是月光族，只要身體撐得住，他們就會上工。

5月中旬，亞基馬郡水果包裝廠的員工開始染病，害怕在人力密集的生產線，或未經消毒的倉庫工作；就算疫情蔓延，仍有多人罷工走上街頭，抗議工作環境不佳。

6月上旬為華州的櫻桃採收季，確診數也隨之衝高，但雇主未嚴格規範；然而，只有三分之一的民眾願意戴上口罩。過去幾周，確診患者至少參加了20場家庭聚會，15場生日派對等群聚場合。

Allan Brothers水果公司的確診員工安琪琳娜‧拉洛(Angelina Lara)加入罷工行列，要求雇主提供口罩；在許多保守的小鎮，口罩是個政治議題；他們認為戴口罩有害身體健康，更認為確診數字是造假的。

當地行政單位不願配合較嚴格的防疫措施，警長烏德爾(Robert Udell)更聲明，不會逮捕或扣押任何違反「爭議」規定的民眾。

華州的疫情問題錯綜複雜，秋季開學的期望似乎越來越遠；14日英斯利也宣布，至少兩周內，全州必須持續封城不得解除禁令。

疫情 口罩 華盛頓

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