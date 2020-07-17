強制戴口罩 喬治亞州爆「內亂」

喬治亞州新冠疫情嚴重，部分地方首長開始規定居民戴口罩，但該州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)卻在15日宣布，禁止州內15處地方政府實施強制戴口罩的規定；坎普的態度遭致該州多個大城市市長的反彈，甚至還有醫護人員直指坎普「蓄意殺人」。

州長開罵！禁強制民眾戴口罩

坎普也不干示弱，16日控告亞特蘭大市長，稱民主黨籍的市長凱夏·巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)沒有權力要求戴口罩，必須服從坎普的行政命令。

儘管全國各地新增確診人數不斷飆升，各州地方首長陸續要求民眾戴上口罩，即使政風偏保守的阿拉巴馬州也已於15日強制實施。

然而，坎普卻決定以勸導取代強制的方式，鼓勵民眾自行戴上口罩，甚至還向美式足球球迷們表示，如果戴口罩能控制疫情，各大院校就有機會能恢復球季。

據喬州公共衛生廳的數據顯示，確診人數目前已經達到13萬人以上，死亡人數更是累積超過3000人；該州是最早開放經濟活動的地區之一，雖然起初疫情得到控制，確診人數開始下降，但進入6月後染疫的人數又開始爆增。

坎普的舉動觸怒地方政府，包括亞特蘭大市、奧古斯塔市(Augusta)、薩瓦納市(Savannah)、羅馬市(Rome)官員的不滿，甚至坎普的老家雅典-克拉克郡(Athens-Clarke)的官員都不認同。

地方抗命：州長不在乎我們

薩瓦納市市長強森(Van Johnson)是第一位挺身反對坎普做法的地方首長，並強調未執行命令的商業機構將被罰500元；強森15日晚間在推特(Twitter)上挖苦地寫下：「官方正式宣布，州長坎普根本不在乎我們，這些無視科學的人隨便你就盡你所能的生存吧。」

雅典-克拉克郡的郡長凱莉·吉茲(Kelly Girtz)也接續表態：「有愈來愈多的科學證據顯示，新冠病毒是透過空氣和飛沫傳染，為了維護社區公共衛生安全，我決定強制實施民眾出門在外必須戴口罩。」

醫生補刀：州長想蓄意殺人

身為急診醫師的「健康公平促進協會」(Advancing Health Equity)創辦人兼執行長布萊克史塔，16日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時，警告民眾如果不戴上口罩，將無法抑制確診人數持續增加。

布萊克史塔形容：「我的同事正巧也在喬州擔任急診室醫生，他認為坎普這麼做根本是蓄意殺人；我們看到在紐約發生的一切，也掌握科學證據，但坎普仍執意規定地方無權強制民眾戴口罩，完全不合乎情理。」