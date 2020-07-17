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疫情下只做外賣…餐廳面臨倒閉危機 熟客留暖心紙條讓員工秒落淚

香港01 / 朱利安
美國新澤西州一間餐廳最近收到善心客人的「驚喜」，為了感謝餐廳在疫情期間的努力，該名熟客大方給予1000美元（約7800港元）的小費。（facebook圖片）
美國新澤西州一間餐廳最近收到善心客人的「驚喜」，為了感謝餐廳在疫情期間的努力，該名熟客大方給予1000美元（約7800港元）的小費。（facebook圖片）

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情打擊全球經濟，零售、飲食等行業首當其衝。當多間食肆面對生意額暴跌之際，美國新澤西州一間已開業21年的餐廳最近在網上分享一段窩心暖事，稱一名善心熟客結帳時默默地留下1000美元（約29000台幣）小費，以及一張寫滿感謝和打氣說話的字條，讓一眾苦苦努力多月的餐廳員工忍不住落淚。

因應疫情，新澤西州規定食肆只可提供外賣或外賣自取服務，當地餐廳「The Starving Artist」自3月起只提供外賣，直至上月中才恢復戶外用餐區，但生意依然大不如前，生意額不及以往夏季中期的一半，老闆泰斯拿（Arnold Teixeira）坦言，他們早有結業準備，幸好在員工的努力下，餐廳現已恢復營運。

好的服務總會有人欣賞，泰斯拿上周在facebook發帖，感謝一名熟客最近在店內享用完43.18美元（約1285台幣）的早餐後，結帳時主動留下1000美元小費和一張字條，上面寫滿感人說話，例如「非常感謝你在這段艱難時期的辛勞工作」、「我們一家人感謝你們美味的餐點、溫暖的笑容和良好的用餐氣氛」。

熟客一家人留下暖新紙條，餐廳員工看到後感動落淚。（facebook圖片）
熟客一家人留下暖新紙條，餐廳員工看到後感動落淚。（facebook圖片）

泰斯拿最後將1000美元平均發給7名員工，他受訪時亦稱，該名熟客及其家人用餐時不發一言，但員工和他本人看到字條後隨即落淚，「因為我們都知道這是一段很艱難的時期」，餐廳為了客人的健康花了不少功夫，該熟客的窩心舉動「重建了我們對人性的希望」，得如他們的努力沒有白費。

餐廳生意大不如前，老闆坦言曾想過停業。（facebook圖片）
餐廳生意大不如前，老闆坦言曾想過停業。（facebook圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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