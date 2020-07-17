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美司法部長：企業短視屈服中國

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圖／德國之聲提供
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美東時間16日上午，美國司法部長巴爾 (William Barr)在密歇根州福特總統博物館發表與中國有關的談話。他批評中國為了成為21世紀經濟大國，將影響力延伸到美國人生活的各個層面，包括商業、經濟、科技甚至娛樂。

巴爾說:「雙贏在中國的意思是，中國連贏兩回。」他說:「全球化並不總是通往自由。對依賴自由市場、自由貿易、自由意見交流的組織來說，聽著中國的指令前進，不會通往一個更好的世界。」

巴爾說，美國過度依賴中國商品。尤其在疫情當中，中國是防護衣、醫療口罩等商品最大的生產者，獲得這些產品對阻止疫情擴散十分重要，但是中國卻囤貨，或是阻止商品出口到需要的國家。巴爾也指控與中國當局有關的黑客竊取美國大學與疫苗研發相關的數據。

巴爾的演說是繼白宮國家安全顧問歐布萊恩 (Robert O'Brien)與聯邦調查局(FBI)局長瑞伊 (Christopher Wray)後，第3場美國政府高層針對中國所發表的強硬演說。下周，蓬佩奧訪英之際，預計也會針對中國發表演說。截至目前，這些美國官員的演講都號召更強硬的對華政策。

當美國總統特朗普試圖捍衛他的防疫政績之際，他也將攻擊中國納為他尋求連任的關鍵策略，批評中國的炮火比對競爭對手拜登還猛烈。

企業「短視近利」

巴爾說，當中國政府在世界各國眼中逐漸失去信用時，「美國司法部發現有越來越多的中共官員和中共代理人與企業主展開接觸，向他們施加壓力，讓他們支持中國共產黨屬意的政策或行動。」

巴爾批評蘋果、谷歌、雅虎、微軟、思科等科技大廠配合中國。他批評美國企業「因為短期利益，犧牲美國的自由與開放，屈服於中共的影響力。」

巴爾批評科技巨頭蘋果，為了中國用戶方便就把雲端數據庫移到中國，又在中國抱怨Quartz涉及香港抗議的報導之後，便將Quartz的新聞App從App Store下架。

他譴責思科系統公司(Cisco)協助中國建置防火長城，創造了「世界上最復雜的網絡監控與審查系統」。

他說，通常中共的說法是「支持中共對企業自己也有好處」，而且他們會被建議，「他們的遭遇好壞取決於他們對中共的回應」。

巴爾嚴正對親近中國的美國企業主提出警告，若他們不揭露自己與中國的關系，可能會觸犯與外國游說有關的聯邦法律。

巴爾注意到，在中國實施《港區國安法》以後，臉書、谷歌、推特和LinkedIn都宣布暫時不會配合政府提供用戶資料的要求。他說希望這些公司能成為其他公司對抗中國的典範。

迪士尼樂園有中共黨員

巴爾也注意到好萊塢的一些制片人配合中國宣傳理念自我審查。他舉例，派拉蒙影業曾有人向他透露，在拍攝「末日之戰」時，團隊把一場「懷疑病毒源自中國」的戲刪除。

巴爾說被中國封鎖多年的迪士尼為了要討好中共，同意花55億美金在上海開主題樂園，而在樂園11000名員工中，有300人是共產黨員。他說: 「如果華特迪士尼還在世，看到他創辦的公司如何與外國獨裁政權打交道，我想他會心碎。」

張慈/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

美中關係 貿易戰

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