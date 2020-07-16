政商名流帳號遭駭 專家：動搖外界對推特信任

許多美國政商領袖及名人的推特（Twitter）帳號昨天遭駭客入侵，成為近年來最嚴重的網路攻擊事件。專家分析，這可能會動搖外界對推特的信任。

這起駭客入侵事件的受害者包括篤定代表民主黨參加11月美國總統大選的拜登（Joe Biden）、真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、企業家馬斯克（Elon Musk）等。

駭客利用社交工程（social engineering）鎖定一些推特員工以進出這些大咖的帳號，接著透過這些帳號發出詐騙訊息，告訴網友在30分鐘內匯出價值1000美元的比特幣，就能回收2倍錢。

網路專家說，這樣的漏洞可能有其嚴重後果，因為這些被盜用的帳號都經過驗證，擁有數百萬追蹤者，因此具有全球影響力，但駭客當時卻可以盜用這些帳號發文。

網路安全公司Network Box總經理加茲利（MichaelGazeley）說：「如果你再收到某位知名因而受信任人士的已驗證帳號所發推文，你恐怕再也不會想當然爾地認為，那真的是這位人士所發出。」

由於事關重大，為解決這項安全漏洞，推特刪除這些帳號在遭駭時所發出的推文，並封鎖帳號進行調查。在這過程中，某些帳號無法發文長達數小時。