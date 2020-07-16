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川普縮減環評拚經濟 環團紛抗議

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
川普為了發展經濟、不在乎全球暖化決鬆綁環保法規，希望爭取更多支持。 美聯社
川普為了發展經濟、不在乎全球暖化決鬆綁環保法規，希望爭取更多支持。 美聯社

川普為了發展經濟、不在乎全球暖化決鬆綁環保法規，希望爭取更多支持！川普15日宣布，將美國的《國家環境保護計畫》鬆綁，盼加速國內基礎建設。不過環保團體認為，川普完全不在乎全球暖化，恐給汙染者開後門，讓美國碳排更多。相較之下，拜登則希望未來能發展更多清潔能源。

加速基礎建設發展

根據《英國廣播公司》報導，川普將這項法律修正定義為「歷史性的突破」，希望可以藉此加速國內基礎建設的工程進度。《國家環境保護計畫》是在1970年代，共和黨總統尼克森通過的法律，向來被認為是美國保護環境最重要的法源依據，這次的修正將開發案公布後，民間評估的時間大幅縮短至2年以下，引起環團群起抗議。

這項修正的範圍擴及礦場、道路、油井與發電廠，川普在喬治亞州、亞特蘭大城的UPS（知名物流公司）的貨運站演講時發布這則消息，也被外界解讀為選舉操作，因為亞特蘭大有條著名的貨運道路I-75，正在進行擴建的工程，如果修好對於當地的貨運業將帶來很大的經濟效應。

環評應充分揭露資訊

白宮的官員隨後補充，新的法規將會調整、簡化與加速整個開發案的環評流程與時間，希望讓美國可以建造更多公路、橋梁與道路鋪設。但這項計畫讓NGO生物多樣性中心不滿批評，川普這樣做會讓政府對空氣、水、野生動物與公用地的保護大打折扣；美國綠色和平組織則不滿表示，美國不能繼續用高碳排禍害全球了。

《國家公廣》提到，拜登近日才推出他的美國能源藍圖，希望在2035年以前投資20兆美元，發展清潔能源與建造更多基礎建設，而且他在計畫中有提到許多環境正義的部分，因此外界預估他會很反對這次的修法，他的表態會是希望民眾有充分時間，清楚了解國家的開發案內容。

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川普 暖化

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