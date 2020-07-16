快訊

郵局太狂！三倍券今售出86.6萬份 比首日還多

6泰國人自台灣返國發高燒檢測中 指揮中心回應了

疫情失控川普下令重啟學校 卻未制定安全防疫計畫

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
川普要求秋季學期重開，但政府並未制定安全重啟校園的計畫。圖為德州一所學校，夏令營老師為學生量體溫。(美聯社)
川普要求秋季學期重開，但政府並未制定安全重啟校園的計畫。圖為德州一所學校，夏令營老師為學生量體溫。(美聯社)

當大多數發達國家都設法掌控住新冠危機之際，川普領導下的美國卻已失控；川普總統下達了一堆行政命令，誓言全國各校必須在秋季學期重開，但政府並未制定如何安全重啟校園的詳細計畫，而是將責任推給州和地方政府，也導致疫情繼續失控。

華盛頓郵報報導，川普吹噓美國的病毒檢測居世界領先地位，但他卻拒絕制定全國性檢測計畫，許多社區檢測可能需要一周以上才有結果，根本無法延緩疫情傳播速度；隨著全國各地病例激增，今秋和今冬恐怕爆發更多疫情，但川普迄今有關終結新冠疫情「最明確的計畫」，卻是揣測病毒會「就這樣消失」，疫苗會「很快很快」準備好。

報導指出，聯邦疾病防治中心(CDC)衛生指南未被執行、缺乏全國整合戰略，面對疫情爆發，主管機構解決方案漏洞百出；爾灣加州大學免疫學家梅薩歐迪（Ilhem Messaoudi）將目前缺乏全國性抗疫計畫的現況，比喻為「一趟拼命繞路的病態旅程，漫無目的也沒有地圖可查」，從州長、學區到地方醫院負責人全都「陷入泥潭」並「來回打轉」。

「這是一場徹徹底底的災難。」梅薩歐迪說，「川普政府處理整個疫情的方式就是：訊息相互矛盾、全憑下意識反應、缺乏整合的計畫、不斷破壞CDC並攻擊科學。」

儘管教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)和川普口徑一致，堅持全美學生今秋都要回到學校上課；但她12日被有線電視新聞網(CNN)問到如何才能安全重啟校園時，數度結結巴巴地表示，政府會把更這些艱難的決定交給州和地方領導人來負責，「我們是行動大國，我們的教育領袖會努力工作並釐清這一點。」

前柯林頓政府及小布希政府時代國家安全委員會生物防禦和健康安全辦公室主管、流行病學家伯納德(Kenneth Bernard)說：「聯邦政府將這些計畫外包給各州和地區，他們藉口說每個地區需求不同，其實是手中並沒有制定任何因應方案；政府只想以它的基本盤和投票人群為訴求對象，毫不合情理。」

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)說：「舉凡成功管理疫情的國家，都有政府強力領導。儘管所有公共衛生議題都是地方性的，但聯邦政府的指引卻事關重大。」

測試和聯繫追是任何有效因應疫情國家的兩大關鍵，這也是主管機關努力掙扎的另一個領域；專家說，美國目前每天需進行約500萬次測試，但目前日均測試率約60萬；全國各地許多人發現自己要等七天以上才能獲知測試結果，根本難以抵抗疫情爆發和遏制病毒傳播。

從川普的角度來看，似乎只對疫苗進度感興趣；幾位現任和前任政府官員說，政府在找尋疫苗和治療方法上押下大筆賭注，但專家警告，即使年底之前可能有疫苗，也無法保證疫苗有效，還得花上數月時間才能將送達大多數國人。

奧斯特霍爾姆說：「或許有人會辯稱，等拿到疫苗就好了。但問題是：在那之前，我們願不願意接受一切都運轉得亂七八糟的事實？」

疫情 川普 疫苗

延伸閱讀

彭博：川普無意升高與中緊張關係

紐時：川普政府考慮對中共黨員全面旅禁

川普邀功勸禁華為 華春瑩嗆：讓世人看清美國這面目

研究：川粉變沉默 隱形勢力在關鍵州集結

相關新聞

醫院病患統計不再送CDC 白宮恐隱匿疫情數據

衛生福利部發言人卡普托(Michael Caputo)證實，今後全美各地醫院的新冠病毒患者統計資料，將不再呈送聯邦疾病防治中心(CDC)，改為送交川普政府指定單位存檔；紐約時報報導，從15日起，全美醫院就不能再向CDC通報疫情統計。

疫情失控川普下令重啟學校 卻未制定安全防疫計畫

當大多數發達國家都設法掌控住新冠危機之際，川普領導下的美國卻已失控；川普總統下達了一堆行政命令，誓言全國各校必須在秋季學期重開，但政府並未制定如何安全重啟校園的詳細計畫，而是將責任推給州和地方政府，也導致疫情繼續失控。

納瓦羅投書批佛奇 這回踢到鐵板 川普切割：我和佛奇好得很

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)14日晚間在「今日美國報」(USA Today)撰文指稱，白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)「對於所有事情都說錯了」；川普總統15日答覆媒體詢問時則說：「那是納瓦羅自己的意見而已，我跟佛奇關係非常好。」

保守派編輯辭職 譴責紐時左派橫行

紐約時報的保守派編輯辭職，痛批公司觀點狹隘。紐約時報的言論版編輯Bari Weiss日前宣布辭職，痛批報社過於左派，容不下多元立場。她在公開信中表示...

研究：川粉變沉默 隱形勢力在關鍵州集結

近來多項民調顯示，川普總統在2020年大選的支持度，遠遠落後民主黨對手白登(Joe Biden)，某些民調更顯示兩人差距在十個百分點以上；但新澤西州孟莫斯大學(Monmouth University)15日公布最新調查研究指出，川普鐵粉變得沉默、不表態，民調統計恐怕無法真實反映川普支持度，尤其在關鍵州似乎出現川粉悄悄凝聚「隱形勢力」。

共和黨阿州、德州決選 「川普欽點」的都勝出

前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)參選阿拉巴馬州聯邦參議員，14日在共和黨二輪初選中敗給川普總統支持的美足前教練圖博維爾(Tommy Tuberville)。

民調狂輸拜登 川普宣布換掉競選經理

新聞網站CNBC / Change Research民調公司最新調查顯示，川普總統在六個搖擺州支持度下降到43%的低點，大幅落後民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)的51%，也逼得川普15日宣布撤換競選經理；而昆尼別克大學(Quinnipiac University)全國民調則指出白登以52%的高支持率，領先川普多達15個百分點。

「何不食肉糜」公主版？伊凡卡籲失業勞工覓新職挨轟

川普總統長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)推出最新文宣，呼籲數千萬失業勞工「另覓新職」(Find Something New)；宣傳主軸為希望民眾了解，近年來已逐漸轉型的職場，受到疫情衝擊之際變化加速，某些流失職缺今後恐難恢復，待業勞工應積極考慮截然不同的生涯發展，包括從事不需要大學學歷的工作。

白宮顧問砲轟佛奇 川普罕見不挺自家人

美國總統川普今天罕見駁斥白宮高階顧問納瓦洛（Peter Navarro），稱納瓦洛不該在報章發文，刻薄批評政府最高防疫專...

抗議非裔女槍殺案 NFL球員史帝爾斯等87人被捕

職業美足NFL休士頓德州人外接手史帝爾斯等87名示威人士今天因參加非裔女子泰勒命案的抗議活動，在肯塔基州檢察長住家外頭遭...

美國撤回外籍生簽證新規 大陸留學生仍如坐針氈

華府14日撤回針對國際學生的簽證新規，卻無法使中國留學生丹妮絲‧劉（音譯）放心選擇赴美求學的計畫。

眾多政商名流推特遭駭 熱愛推文的川普帳號「沒事」

許多美國政商領袖及名人的社群平台推特帳號今天同時遭駭客入侵，目的是向網路使用者詐騙虛擬貨幣「比特幣」，但總統川普的帳號安...

熱門新聞

川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

美股早盤躍漲 新冠疫苗藥廠再報喜

世界霸王易主？多數德國人認為中國大陸將取代美國地位

韓聯社：台積電市值躍居全球市值最高晶片廠 三星居次

專業人士所為？孟加拉叫車平台創辦人 陳屍紐約公寓遭肢解

最新民調：川普輸拜登 連最自豪經濟領域也失分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。