疫情失控川普下令重啟學校 卻未制定安全防疫計畫

當大多數發達國家都設法掌控住新冠危機之際，川普領導下的美國卻已失控；川普總統下達了一堆行政命令，誓言全國各校必須在秋季學期重開，但政府並未制定如何安全重啟校園的詳細計畫，而是將責任推給州和地方政府，也導致疫情繼續失控。

華盛頓郵報報導，川普吹噓美國的病毒檢測居世界領先地位，但他卻拒絕制定全國性檢測計畫，許多社區檢測可能需要一周以上才有結果，根本無法延緩疫情傳播速度；隨著全國各地病例激增，今秋和今冬恐怕爆發更多疫情，但川普迄今有關終結新冠疫情「最明確的計畫」，卻是揣測病毒會「就這樣消失」，疫苗會「很快很快」準備好。

報導指出，聯邦疾病防治中心(CDC)衛生指南未被執行、缺乏全國整合戰略，面對疫情爆發，主管機構解決方案漏洞百出；爾灣加州大學免疫學家梅薩歐迪（Ilhem Messaoudi）將目前缺乏全國性抗疫計畫的現況，比喻為「一趟拼命繞路的病態旅程，漫無目的也沒有地圖可查」，從州長、學區到地方醫院負責人全都「陷入泥潭」並「來回打轉」。

「這是一場徹徹底底的災難。」梅薩歐迪說，「川普政府處理整個疫情的方式就是：訊息相互矛盾、全憑下意識反應、缺乏整合的計畫、不斷破壞CDC並攻擊科學。」

儘管教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)和川普口徑一致，堅持全美學生今秋都要回到學校上課；但她12日被有線電視新聞網(CNN)問到如何才能安全重啟校園時，數度結結巴巴地表示，政府會把更這些艱難的決定交給州和地方領導人來負責，「我們是行動大國，我們的教育領袖會努力工作並釐清這一點。」

前柯林頓政府及小布希政府時代國家安全委員會生物防禦和健康安全辦公室主管、流行病學家伯納德(Kenneth Bernard)說：「聯邦政府將這些計畫外包給各州和地區，他們藉口說每個地區需求不同，其實是手中並沒有制定任何因應方案；政府只想以它的基本盤和投票人群為訴求對象，毫不合情理。」

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)說：「舉凡成功管理疫情的國家，都有政府強力領導。儘管所有公共衛生議題都是地方性的，但聯邦政府的指引卻事關重大。」

測試和聯繫追是任何有效因應疫情國家的兩大關鍵，這也是主管機關努力掙扎的另一個領域；專家說，美國目前每天需進行約500萬次測試，但目前日均測試率約60萬；全國各地許多人發現自己要等七天以上才能獲知測試結果，根本難以抵抗疫情爆發和遏制病毒傳播。

從川普的角度來看，似乎只對疫苗進度感興趣；幾位現任和前任政府官員說，政府在找尋疫苗和治療方法上押下大筆賭注，但專家警告，即使年底之前可能有疫苗，也無法保證疫苗有效，還得花上數月時間才能將送達大多數國人。

奧斯特霍爾姆說：「或許有人會辯稱，等拿到疫苗就好了。但問題是：在那之前，我們願不願意接受一切都運轉得亂七八糟的事實？」