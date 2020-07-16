醫院病患統計不再送CDC 白宮恐隱匿疫情數據

衛生福利部發言人卡普托(Michael Caputo)證實，今後全美各地醫院的新冠病毒患者統計資料，將不再呈送聯邦疾病防治中心(CDC)，改為送交川普政府指定單位存檔；紐約時報報導，從15日起，全美醫院就不能再向CDC通報疫情統計。

紐時分析，川普政府這項動作引發衛生專家質疑，擔心疫情資料將遭到政治手段處理，甚至對社會大眾隱匿，導致疫情數據無法公開透明。

紐時指出，全美醫院彙報染疫病患統計的通報流程更改，公布於衛福部官網一處較少受到注意的文件專區。

經過調整之後，醫院的每日疫情統計，包括染疫患者住院人數、醫院病床使用狀況、人工呼吸器使用狀況及其他疫情相關訊息，將不再呈交CDC，而是送到衛福部的資料庫存檔。

報導指出，衛福部資料庫並不對外公開，衛生主管官員、醫學專家以及公共衛生研究專家今後如果要推出疫情發展或研議重大決策，將無法像過去一樣從CDC公布的疫情統計取得資訊。

衛福部發言人卡普托對有線電視新聞網(CNN)發表聲明中指出，醫院疫情彙整通報確時將有架構改變，「速度更快、設備更齊全的資料庫新系統，是我們國家戰勝新冠病毒所需要的，CDC是衛福部旗下一環，將持續參與跨部會疫情因應任務，只是他們不再掌控這些資料。」

卡普托在聲明中表示，CDC的老舊系統，在過去可以順利監測全美各地醫院的狀況，「但在今天已經不再適用。」

獨立醫學研究組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)全球健康部主任凱茲(Jen Kates)指出，長期以來，有關公共衛生的各種統計資料，向來都是呈報給CDC，川普政府這項改變引發的疑慮，除了醫學研究人員無法取得訊息之外，也包括媒體記者、社會大眾都不再能夠得到疫情相關訊息。

凱茲指出，這些彙報資料是否會受到保護，資訊是否保持透明，是否讓外界能夠取得，都有待進一步釐清，「CDC在整個過程中，又將扮演如何角色？」