納瓦羅投書批佛奇 這回踢到鐵板 川普切割：我和佛奇好得很

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)14日晚間在「今日美國報」(USA Today)撰文指稱，白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)「對於所有事情都說錯了」；川普總統15日答覆媒體詢問時則說：「那是納瓦羅自己的意見而已，我跟佛奇關係非常好。」

對於納瓦羅批評佛奇的投書，白宮刻意切割；白宮發言人、白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)15日在推特發文寫道，納瓦羅投書並未經過白宮例行審核管道，只是納瓦羅的「個人意見」。

她在推文指出，川普總統非常重視行政團隊裡提供建議的專業醫學專家。

佛奇為國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長，40年醫學生涯共計為六位美國總統提供公共衛生諮詢。

來自貿易與經濟領域的納瓦羅，並無任何醫學背景，但納瓦羅在「今日美國報」投書中寫道，聽取佛奇的建議時，「我都會抱持懷疑與戒備。」

過去幾天以來，川普政府團隊官員不論在公開或私下發言，都加強對佛奇的批判力道。

白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)12日在臉書分享嘲諷佛奇的政治漫畫，內容描繪佛奇用各種防疫規定，把美國經濟沖下水槽。

佛奇14日在喬治城大學(Georgetown University)「全球健康倡議」(Global Health Initiative)網路論壇上指出，對於疫情相關訊息，民眾可以信賴備受尊重的醫學專家，「我想，我就是其中之一，大家可以相信我。」

華爾街日報報導，白宮官員指出，納瓦羅的投書並沒有經過白宮公關部門審核，「納瓦羅自作主張，白宮不會幫未經授權的意見背書。」至於納瓦羅是否將因為擅自投書媒體而接受懲處，白宮官員則未說明。