保守派編輯辭職 譴責紐時左派橫行

紐約時報的保守派編輯辭職，痛批公司觀點狹隘。紐約時報的言論版編輯Bari Weiss日前宣布辭職，痛批報社過於左派，容不下多元立場。她在公開信中表示，紐時雇用她是為了增加保守派的聲音，以糾正對2016年大選充滿偏誤的觀點，然而3年後她表示失望，指出報社對她充滿歧視，甚至被同事批評是納粹份子。

被批評為納粹份子

Bari Weiss在自己的《部落格》發表辭職公開信，寫道自己3年前被聘入紐約時報擔任言論版編輯，是為了增加保守派的聲音。紐約時報曾因對2016年大選的報導充滿偏誤，而飽受批評。Weiss表示，自己相當有榮幸加入，也樂見這樣的主流大報願意聘僱不同聲音的人擔任編輯。

但她也在信中透露，3年多來過得相當辛苦，不只是報社整體觀點狹隘，工作環境也相當差。因為立場不合，她曾被同事批評為納粹份子，甚至在推特上肆意誹謗自己也不會遭到處罰，「在美國的報紙上以中間派出現不應該需要勇氣，但報社的自我審查已經成為一種常態。」她在信中寫道，隨著觀點愈來愈狹隘，專欄文章的審查也愈加嚴格。

價值觀理念不同

《紐約時報》的回應則是刊載讀者對Weiss辭職信的反饋。一名讀者表示，失去Weiss等於是失去了可貴的聲音，並表示自己雖然是中間偏左派，但願意聆聽保守派的聲音；另一名來自加州的讀者則呼籲，即使紐時有自己的既定立場，也不可霸凌不同聲音的人。

《觀察者》則分析Weiss辭職背後的原因，認為她和紐時對於專欄文章的目的有不同看法，且雙方對自由的定義也不一致。Weiss重視專欄作者的聲望和頭銜，然而Weiss的同事則認為，人們應該就自己所創造的價值和實際付出而發聲。

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