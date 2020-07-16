民調狂輸拜登 川普宣布換掉競選經理

新聞網站CNBC / Change Research民調公司最新調查顯示，川普總統在六個搖擺州支持度下降到43%的低點，大幅落後民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)的51%，也逼得川普15日宣布撤換競選經理；而昆尼別克大學(Quinnipiac University)全國民調則指出拜登以52%的高支持率，領先川普多達15個百分點。

CNBC / Change Research在15日公布的民調指出，拜登在亞利桑納州、佛羅里達州、密西根州、賓州和威斯康辛州等五個搖擺州民調取得領先，兩人在北卡羅來納州幾乎持平。

六個州平均來看，拜登以49%的支持度領先川普的43%，這六州在2016年總統大選全由川普拿下，在11月恐面臨翻盤危機。

持續擴散的新冠肺炎疫情似乎已成為川普的命傷，在疫情嚴重的亞利桑納州，拜登支持度甚至高達51%；川普在賓州、密州和威州皆僅有42%的低迷支持度。

華盛頓郵報報導，在全國與搖擺州民調進一步落後白登的情況下，川普15日宣布，改以長期政治幕僚史提皮恩(Bill Stepien)，取代現任的巴斯凱爾(Brad Parscale)擔任競選經理；史提皮恩是新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)的前首席幕僚，在川普2016年參選總統時加入陣營至今。

從民調能明顯看出，川普從3月和4月在搖擺州取得領先，到現在落居下風。六個搖擺州，僅認同川普在股市上的表現；疫情處理的不認同比率達57%，經濟、民眾生計、移民、紓困和使美國獲得全球尊重等議題上，表態不認可的民眾皆占多數。

此外有54%選民相信拜登在各項議題上的處理，將優於獲得46%支持的川普；在健康照護和重視中產階級方面，拜登也分別得到55%和53%的支持。

此份民調於10至12日調查六個州4332位選民，誤差值為正負1.5個百分點。

昆尼別克大學的民調則顯示，拜登支持率達52%，將37%的川普拋在後頭；相較上月兩人相差八個百分點，如今已被拜登拉開至15%。

更慘的是，川普的施政滿意度下滑至僅有36%，來到兩年多的新低；不滿意他施政表現的選民多達60%，較上月增加五個百分點。

昆尼別克大學民調分析師馬利(Tim Malley)表示：「距離選舉還有16周，但川普選情真的非常不樂觀，在民調中完全沒有露出一絲曙光。」而且拜登也逐漸獲得中間選民認同，支持率也以51%對34%取得優勢。

此份民調於9日至13日調查1273位選民，誤差值正副2.8個百分點。