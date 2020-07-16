共和黨阿州、德州決選 「川普欽點」的都勝出

前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)參選阿拉巴馬州聯邦參議員，14日在共和黨二輪初選中敗給川普總統支持的美足前教練圖博維爾(Tommy Tuberville)。

奧本大學(Auburn University)前美足教練圖博維爾共獲得60.7%的選票，大勝擁有20年參議員資歷的塞辛斯；圖博維爾將在11月對決現任阿州民主黨參議員瓊斯(Doug Jones)，他被認為是連任機會最低的民主黨議員。

初選結果出爐後，川普也欣喜推文：「圖博維爾大勝塞辛斯，他將為阿拉巴馬人民，成為一位優秀的參議員。」同時他更不忘抨擊瓊斯是「糟糕的參議員」。

選後圖博維爾也展現運動家風度，向對手致意說：「身為一名美足教練，當你晉級到杯賽，總會有輸家和贏家。但在比賽後，你們依舊互相鼓勵。」

塞辛斯當了20年參議員，被川普提名為司法部長後卻交惡，最終請辭收場，如今又敗給川普支持的候選人，政治生涯慘烈；但塞辛斯仍恭賀圖博維爾，「我們將在11月力挺他。」

塞辛斯2017年擔任司法部長時遭川普不斷抨擊，川普也持續在塞辛斯參加參議員初選和二輪選舉時加以批評；川普公開支持圖博維爾，此舉被認為有助圖博維爾獲勝。

華爾街日報指出，阿州和德州的選舉結果，顯示川普的支持仍在共和黨有一定力道；在共和黨各州議員初選中，八位公開獲得川普背書力挺的初選候選人，就有五位勝出。

川普親信，前白宮醫師傑克森(Ronny Jackson)也在德州贏得初選，將與民主黨籍的特魯吉洛(Gus Trujillo)爭奪眾議員席次；傑克森是海軍退役將軍，雖然不具無政治經驗，但在共和黨掌控的德州第13選區，靠著與川普的友好關係拿下勝利。

身為醫師又身處新冠肺炎疫情嚴重的德州，傑克森勝選後卻爆出爭議發言，認為不須規定戴口罩；他說：「戴口罩是個人自由選擇。」