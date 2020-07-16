「何不食肉糜」公主版？伊凡卡籲失業勞工覓新職挨轟

川普總統長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)推出最新文宣，呼籲數千萬失業勞工「另覓新職」(Find Something New)；宣傳主軸為希望民眾了解，近年來已逐漸轉型的職場，受到疫情衝擊之際變化加速，某些流失職缺今後恐難恢復，待業勞工應積極考慮截然不同的生涯發展，包括從事不需要大學學歷的工作。

不過，華盛頓郵報報導分析，伊凡卡大力宣傳的這項就業行動，亮相後旋即在社群網站引來冷嘲熱諷，遭網友批評「無知」、「聾饋」，川普家族企業雇用員工的歷史，也被翻出來批判。

伊凡卡14日在一場視訊圓桌會議中宣布「另覓新職」行動，與會企業高層包括國際商業機器公司(IBM)執行主席羅睿蘭(Ginni Rometty)、蘋果公司(Apple)執行長庫克(Tim Cook)等。

伊凡卡也在推特介紹「另覓新職」計畫指出，這波行動主要訴求在於改變傳統觀念；她表示，以往民眾相信唯有就讀兩年制或四年制大學，才能學習到足以在職場找到工作的必備技能，但這項的觀念必須打破。

部分網友指出，身價數以億計的伊凡卡，擁有龐大的個人品牌事業，自幼養尊處優，與社會底層嚴重脫節，並非對廣大失業勞工「信心喊話」的最佳人選。

非營利新聞調查組織ProPublica記者潔西亞‧賀斯曼(Jessica Huseman)推文說：「疫情期間，要大家找新工作，可是卻沒有公司在招聘！或許可以叫爸爸聘用自己。」

另外，全美最大西語裔食品品牌哥亞食品(Goya Foods)執行長尤納努(Robert Unanue)，日前因大讚川普導致商品受到抵制，川普及伊凡卡都推文表達對哥亞食品的支持；伊凡卡14日在推特分享一張手持哥亞食品的照片，並寫下：「只要是哥亞的都好吃！」

伊凡卡此舉遭監管機構質疑，是替挺川企業主做宣傳，違反政務官員操守；不過，伊凡卡15日反駁稱自己有權力對任何人公開表達支持。