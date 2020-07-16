研究：川粉變沉默 隱形勢力在關鍵州集結

近來多項民調顯示，川普總統在2020年大選的支持度，遠遠落後民主黨對手拜登(Joe Biden)，某些民調更顯示兩人差距在十個百分點以上；但新澤西州孟莫斯大學(Monmouth University)15日公布最新調查研究指出，川普鐵粉變得沉默、不表態，民調統計恐怕無法真實反映川普支持度，尤其在關鍵州似乎出現川粉悄悄凝聚「隱形勢力」。

孟莫斯大學於今年7月9日至13日間，對身為關鍵州的賓州展開電話訪查，總共對409名登記選民完成調查，抽樣誤差在正負4.9％之內。

調查結果顯示，大多數受訪者均認為，自己社區裡有許多選民屬於「隱形川粉」，雖然從不公開表態力挺川普，但到了大選投票時，可能會以實際行動全力支持川普連任。

將近25年時間裡，賓州、密西根州與威斯康辛州在總統大選時，向來是民主黨候選人的鐵票倉，但2016年大選卻是共和黨候選人川普小幅勝出、擠下民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的關鍵，讓川普踏穩步伐，入主白宮。

孟莫斯大學民調中心主任莫瑞(Patrick Murray)分析：「新聞媒體一再報導，目前拜登在民調保持領先，可是選民對於2016年的狀況仍然記憶猶新。川粉透過隱形力量集結，是2020年大選詭譎莫測的變數。」

在這項調查中，高達57%受訪登記選民指出，自己居住的社區裡有著數量可觀的「隱形川粉」，這些民眾雖然是川普粉絲，卻從來不透露自己支持傾向。

相較之下，只有27%受訪選民指出，社區裡存在著支持白登但從不表態的隱形選民。