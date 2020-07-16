華為員工若涉侵害人權 美將實施簽證限制

(德國之聲中文網)周三(7月15日)，美國國務卿龐培歐表示，針對華為等被美國判定為協助中國政府打壓人權的中國企業，美國政府將會對其員工實施旅游禁令。

龐培歐告訴記者，華為員工若被證實為政權在世界各地打壓人權提供材料，將會被施加制裁。

美國指責華為受到北京的指使，並說如果由該公司主導世界第五代互聯網的發展，全球以及個人的數據安全都將面臨危機。

龐培歐說，由於華為放任中國政府暗中監察異議人士、在新疆協助北京進行監控，華為已經需要為違反人權負起責任。

他也提醒世界各國的高科技公司，要謹記與華為做生意就等於是與侵害人權者做生意。

華為在回應聲明中強調，華為是獨立於中國政府運作的公司，是一個「私人的、由員工擁有的企業」。對於簽證禁令將影響到在世界各地辛勤工作、為科技創新奉獻的員工，華為感到「非常失望」、「非常不公平」。

英國宣布全面禁用華為之後，蓬佩奧宣布他將在下周一訪問倫敦、丹麥，並且將在會談中提起中國議題。

美國安顧問警告歐盟

美國國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）在周一抵達法國，展開三天會談。他在巴黎與歐盟高官會面時提及華為，警告他們華為可能會竊取政府資料、收集大量個人信息。

他告訴記者: 「歐洲開始認知到中國的威脅。」他說: 「想像一下，向中國這樣的國家，如果他們知道在地球上每個人的大小事，可以干預選舉。」

華為拒絕美國批評，要求美國拿出更多證據。在美國的壓力和禁令之下，華為的營收在今年上半年仍然享有二位數的成長。

張慈/鄒宗翰 (美聯社、法新社)

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