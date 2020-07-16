拜登拚電力全無碳汙染 提2兆美元改造能源

美國民主黨準總統候選人拜登十四日發表新政見，提出兩兆美元（約台幣五十九兆元）改造能源計畫，預計在二○三五年之前全部「零碳汙染發電」，且二○五○年前達到全國零碳排，對抗氣候變遷威脅之餘同時刺激經濟成長。這是拜登提出的第二項經濟振興政見，與不相信氣候變遷的共和黨總統川普正面交鋒。

拜登團隊上周已公布計畫草案，他十四日在家鄉德拉瓦州威爾明頓市正式發表這項改造能源供應系統計畫，稱之為讓美國經濟與人民長保健康與活力「最重要的投資」。

他說，新冠肺炎疫情襲擊，美國經濟陷入危機，此計畫是重振經濟與恢復人民健康的「絕佳機會」，讓美國比以往更強大、更堅韌，足以應對未來挑戰。

決心和川普就能源政策「攤牌」的拜登，還趁機調侃川普的能源常識，他提及川普曾經害怕風力發電會致癌，以及在節能ＬＥＤ燈照射下，他的臉會變成橘色。

拜登還說：「川普談到氣候變遷時，唯一會用的字眼就是『騙局』（hoax）；當我談到氣候變遷，我想到的字眼是『工作』。」把能源結構調整為「零汙染」，顯然是拜登往黨內綠能、進步派靠攏的戰略，藉以洗刷自己「溫和派」的形象。

拜登的碳排放目標至少符合國會眾議院議長波洛西的倡議，即在二○五○年前把碳排放量減至零，而發電廠零汙染目標又比眾院民主黨版法案早了五年。另外，拜登也提議在司法部下設置「環境與氣候司法局」，並在研擬政策時兼顧多元種族需求。