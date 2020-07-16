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南海新主張隔日 美驅逐艦「無害通過」

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十四日電
美國海軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）當地時間十四日在南海附近航行。圖片來源／美國海軍第七艦隊
美國海軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）當地時間十四日在南海附近航行。圖片來源／美國海軍第七艦隊

美國國務卿龐培歐十三日發布對南海的新主張，反對中國大陸聲索南海主權，美國海軍第七艦隊發言人蒙森指出，導彈驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）當地時間十四日在南海附近航行，美國海軍藉由挑戰中國大陸、越南和台灣對於「無害通過」（innocent passage）的限制，來捍衛國際法中的海上航行自由，這對全球安全、穩定和繁榮至關重要。

無害通過為國際法專有名詞，指他國船舶通過地主國領海的權利，但軍艦通行是否屬於無害，自一九五八年起存在爭議。

美國國務卿龐培歐表示，類似華為這樣的中國大陸科技公司，在全球範圍內支援侵犯人權行為的政權，國務院今天將對類似華為的中國大陸科技公司的某些中方僱員實施簽證限制。

另外，對於中國大陸政府因美國對台軍售，對主要供應商洛克希德馬丁公司實施制裁，龐培歐表示，軍售案符合美國外交政策與對台承諾的軍售政策，這不是中方第一次這麼做，他很遺憾，希望中方能重新考慮。

南海 龐培歐

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