影／3周大女嬰喝奶嗆到窒息 員警趕到一招救回小命

美國反種族歧視風潮一個多月來方興未艾，警察也成為眾矢之的，但密西根州一位警員近日成功救活一名喝奶嗆到窒息的女嬰，全程被警方的行車記錄器拍下，他的英勇之舉也獲得讚揚。

密州史特靈高地（Sterling Heights, MI）員警9日驅車來到報案的民宅，才一下車，就遇到一位媽媽抱著3周大女嬰衝出來。這名員警一邊安撫焦急的家屬，並詢問得知女嬰因喝牛奶窒息、眼看就要失去意識。他先冷靜檢查生命跡象接著當場施救，將女嬰全身朝下輕拍背部，不一會就見到女嬰咳出阻塞物、恢復呼吸，並開始哭出聲來。

眼看寶貝女兒撿回一命，母親頓時鬆了一口氣，整個人癱軟並放聲大哭。員警則把女嬰交給趕來的消防隊員，將她送醫救治。

警局局長沃亞可夫斯基（Dale Dwojakowski ）看過影片後，大讚這位名為馬采耶夫斯基（Cameron Maciejewski）的員警為英雄。「嬰兒沒呼吸的壓力夠大了，但趕到現場面對全家都衝上來，他知道情況惡劣，必須一邊安撫眾人，一邊施予急救」。

沃亞可夫斯基局長表示，馬采耶夫斯基從警不到2年，「說他表現出色是輕描淡寫…他救活一條命。」家屬因語言障礙不願受訪，但他們對史特靈高地警局的幫助表達感謝之意。