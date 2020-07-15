美留學簽證新規急轉彎 疫情仍是主要挑戰

上周，美國移民和海關執法局宣布若國際學生修習的課程全數都是網課，則不得入境美國，人在美國的也必須離境。周二（7月14日），政府宣布取消這項政策。

美國政府在上周公布這項政策時，遭到輿論極大反彈，美國名校哈佛大學與麻省理工學院（MIT）也領銜對聯邦政府提出訴訟，譴責政府忽視學生健康安全堅持重開學校。最終政府決定與兩校達成和解，爭執才告一段落。

預計今年秋季入學斯坦福大學MBA的中國學生Olivia（化名）接受德國之聲採訪時說，即便這個政策轉彎，但是簽證申請的問題依然還沒解決：「美國大使館簽證還沒有放開，沒辦法簽到F1簽證，就沒有辦法去美國。」她解釋，從農歷年開始，美國在中國的大使館一直都沒有恢復批發簽證，如果在開學前還拿不到簽證，她就會留在國內上網課。

現在還留在中國的她說：「如果能拿到簽證我還是想去美國跟大家一起，就算是上網課也跟大家一起，比較有社群的感覺。現在就是跨時差的在國內上網課。再說時差也太痛苦了。」

留學顧問公司M7 Admissions Consultant創辦人陳冠碩（Kevin Chen）解釋，2019年入學和2020年入學的學生面臨的挑戰不同：2019年入學的，原本在美國實習、找工作的計劃被打亂。預計2020年入學的學生，則是面臨到要不要今年入學、如果今年可以入學但只能上網課，還是否值得的問題。

陳冠碩說，許多人去美國念MBA的最重要原因便是想要留在美國工作，甚至長期而言在美國居住、生活。但是現在疫情影響下，許多學生為了躲避疫情回母國遠距上課，而因此無法參與暑期實習，而可能影響到畢業後取得正職的機會。

此外，由於美國簽證的規定也是在美國境內停留一定時間才有OPT（Optional Practical Training）簽證。該簽證賦予畢業生在學業完成後，繼續留在美國工作的資格，目前也尚不清楚OPT會受到什麼影響。

疫情仍是主要挑戰

中國學生Olivia表示，新冠疫情仍是許多同學不願意去美國上課的理由之一，「因為本來也覺得美國疫情沒有控制住，過去的話，健康也會受到比較大的威脅。」

目前美國仍然是全世界新冠疫情最嚴重的國家。根據約翰霍普金斯大學的統計數據，美國現在有超過343萬人確診，超過13萬人因病死亡。

在法案轉彎以前，德國之聲採訪了現在就讀華盛頓大學（UW）數位媒體傳播碩士課程的台灣人郭潔怡，了解她現階段在美國求學遇到的困難。她在2019年9月入學，預計2021年3月畢業。她目前以F1簽證留在美國，雖然學校在西雅圖，但人在明尼蘇達州居住工作。她說自己從三月開始都是遠距上課、遠距工作，沒有見過同事和同學。

在疫情衝擊下，學校許多設備都關閉，但是在學費中卻依然收取系館、健身房等費用。郭潔怡說自己和朋友曾寫信給校方反映這些費用收取不合理，但是最終學校除了免除每學期公車票卡84元美金（約新台幣2475元）以外，其餘學雜費照舊收取。

「逆向操作」效應

對於專攻名校MBA的留學顧問陳冠碩而言，他在疫情下反而收到更多客戶聯系，出現了疑似「逆向操作」的現象：「這也是我的推測：以前這些人申請頂尖學校競爭很激烈，這也是他們找留學顧問的原因。但今年他們想，因為疫情、經濟，搞不好有人不去申請，那是不是比較簡單呢？」

但陳冠碩也坦言，這只能代表美國頂尖名校的品牌價值並未因授課方式改變而折損，但相信非名校的招生狀況一定會受到衝擊。

德國之聲詢問全球性海外教育機構EF在台灣的學生事務組組長陳惠芳。EF在美國有9月開課的課程，也有6月開課的課程，也有升學課程等。她接受採訪時說，新冠疫情嚴重衝擊學生赴美留學的意願，「降低了八九成」。

政策大轉彎

上周美國移民局宣布的政策，預期針對今年秋季入學的國際學生，若所有課程都是在網上修習，則不會發給簽證。已經在美國的學生如果不轉學或不自願離開美國，將面臨被驅逐出境的命運。

美國移民當局曾告訴各高校，如果今年秋季計劃開辦的課程全是在線課程，必須在7月15日之前通知政府。

這項政策在上周發布後，很快引起了美國高等院校的強烈反彈。哈佛大學和麻省理工學院（MIT）旋即就此對聯邦政府提出訴訟。200多所院校簽署了支持哈佛大學和麻省理工學院提起訴訟的法庭意見書。這些高校表示，該政策將使學生的安全受到威脅，並損害學校的財務狀況。至少還有7間學校和其他州提出了反對該政策的訴訟。

周二，美國馬薩諸塞州地區法官博魯斯（Allison Burroughs）表示，美國政府以及哈佛大學和MIT已經達成和解，該規則將不再施行。

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