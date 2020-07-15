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疫情增隔閡 美教會提供心靈協助

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
疫情政策迫使人際疏離，讓心理負擔無處宣洩。(Photo by Ninian Reid on Flicker under Creative Commons license)
疫情政策迫使人際疏離，讓心理負擔無處宣洩。(Photo by Ninian Reid on Flicker under Creative Commons license)

疫情爆發後，美國民眾出現情緒問題的人數爆增3倍。對此，當地教會牧師指出，新冠肺炎疫情或是接連爆發白人警察壓制黑人的脫序行為，已導致種族歧視話題持續升溫而讓美國人增加心理負擔，教會均可提供心靈諮商以及協助的管道。

據《基督徒頭條網》報導，芝加哥恩典與和平教會牧師凡歐琵絲塔指出，疫情爆發後，許多會友因為政策而面臨失業以及經濟問題，部分會友則因為上班環境可能暴露在病毒風險下而必須遠離家人，除此之外，更有會友的親友死於這次新冠肺炎病毒，加上不久前的黑人佛洛依德死亡事件，也再度暴露長年存在於美國國內體制種族歧視以及對於黑人族群帶來的創傷。

凡歐琵絲塔表示，「我們實在不能低估大家所經歷的創傷程度。」她也認為，教會在幫助人們面對危機帶來的焦慮與恐懼扮演重要角色。她指出，「這給了人們希望，不只是透過我們的話語，教會也有機會透過我們的生活方式給與人們盼望。」

美國普查局調查發現，自從疫情開始後，通報出現焦慮與沮喪症狀的美國人增加超過3倍。聯合循道會旗下的影響力教會牧師布朗今年5月在線上佈道中，則提供了如何在疫情期間管理壓力的秘訣。

據《福斯電視台》報導，美國凱澤家庭基金會研究發現，2019年，11％美國成人通報出現焦慮與沮喪症狀，但2020年，比率已增加到36.5%。對於在人口較少的地區，由於心理健康資源不易取得，情況應該更糟糕。

凡歐琵絲塔也指出，「我相信教會可以做很多，提醒民眾他們有被看見，他們沒有被遺忘。」

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新冠肺炎 種族歧視

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