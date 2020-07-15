大選因疫情難造勢 美大買選舉廣告

因疫情影響，造勢活動減少，廣告預算大增，美國今年總統大選的廣告支出恐破70億美金。專家預測，今年總統大選的廣告採購支出從原本預測的60億，上修到70億，理由為因為疫情影響，傳統造勢活動大幅減少，因此選舉團隊必須花更多錢採購廣告，無論是電視廣告或者網路廣告，以達到宣傳效果。

《華爾街日報》報導，市場調查機構Kantar Media每次都會預測總統大選的廣告預算，此次總統大選原本預測的廣告支出為60億美金，於2月上修到65億，最新一次上修則是70億。

預測認為，會二度上修最重要的原因是受疫情影響，造勢活動無法辦得如以往盛大，民眾也盡可能待在家，因此鋪天蓋地的廣告成為候選人能夠接觸選民的機會，而兩黨競選團隊也被迫大量採購廣告。相對的，當廣告支出增加，差旅和造勢活動的支出則會大幅下降。

另外，報導提及美國選舉有所謂的「超級政治行動委員會（Super PAC）」，由民間企業、工會等組成的選舉募資委員會，而這通常是候選人的資金重要來源。例如根據《華盛頓郵報》報導，光是2名支持民主黨的超級政治行動委員會成員，就為民主黨總統候選人拜登募得了約1.07億，

而在川普陣營，則是試圖在搖擺州取得先機。上個月，川普陣營已經花了1400萬美金在2016年大選支持他的州，包括亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅萊納州、愛荷華州、俄亥俄州、德州和威斯康辛州，不過拜登陣營的廣告花費目前還不及川普的一半。

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