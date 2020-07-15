川普取消香港地位 稱比拜登更果決

「我比拜登更有心對抗中國、對抗新冠肺炎！」川普近日簽署「香港自治法」，停止美國對香港的優惠待遇，香港將等同於中國大陸，不再視為特區。川普在記者會上宣稱，這展現他比拜登更有能力，如果美國像拜登一樣態度軟弱，新冠肺炎會在美國造成更多傷亡。拜登的發言人反駁，川普只是藉此騙選票。

中國譴責干預內政

根據《英國廣播公司》報導，川普在記者會上表示，香港不再享有金融、出口貿易上的特殊地位，將與中國一樣，他還簽署可以制裁壓迫香港人權官員的法案，聲稱這可以讓美國政府有更好的工具，可以制裁那些干涉香港民主的官員，他目前不打算跟中國國家主席習近平通話，並要中國對新冠肺炎負責。

中國外交部發表聲明譴責美國的舉動，希望美國不要干涉中國內政，否則會採取必要措施反制。《BBC》分析，川普採取行動只是時間早晚的問題，在香港的公司都要開始思考是否繼續留在香港，雖然香港的地理位置好、稅率也還是很低，但如果在香港做生意愈來愈難的話，企業也會加速撤往中國與新加坡。

川普用香港騙選票？

「如果讓拜登當選，會有更多人因新冠疫情喪命。」《今日美國》提到，川普在接下來的演說卻把砲火對準將代表民主黨出征、與他在11月總統大選對決的拜登。他指責拜登過去當副總統時，與時任總統歐巴馬過於溫和的貿易政策，讓中國剽竊美國工廠的技術、讓美國衰敗、最珍貴的東西都被中國拿光光。

《今日美國》分析，川普在講完香港沒多久，就馬上長篇大論的攻擊拜登，是因為他在2016年總統大選獲勝的搖擺州，如密西根與賓州，目前民調都逐漸衰退，落後給拜登。這也讓拜登的競選發言人貝汀菲兒不滿表示，川普濫用行政資源批評拜登，明明是要針對中國的記者會也可以扯到拜登。

貝汀菲兒認為，川普此舉只是想要透過香港騙選票。政治分析員羅森伯格也批評，川普把白宮記者會當成選舉造勢，川普持續對北京強力的批評讓美、中關係惡化，一直怪罪中國隱匿疫情，這些都讓美、中自2018年貿易戰後又多了一層緊張的衝突局勢。

【更多精采內容，詳見 】