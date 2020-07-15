川普暗指公衛專家阻連任 衛福部：我們無人說謊

川普總統13日轉推電視節目主持人伍勒里(Chuck Woolery)推文，指稱「所有人都在撒謊」，包括聯邦疾病防治中心(CDC)與醫學專家出身的政府官員等；衛生福利部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)14日反駁說：「我們或許偶爾會出錯，但沒人說謊。」

吉羅爾是白宮抗疫小組成員之一，負責項目包括擴大病毒檢測等；他在接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，不管是CDC或其他醫學專家，「面對美國民眾時向來保持公開透明。」

他表示，是否戴口罩等防疫指南，都是隨著對於病毒獲得進一步認識之後，隨之更新調整。

「我們或許偶爾會出錯，但我們沒人說謊。」吉羅爾對於川普先前指稱新冠病毒有朝一日將「自動消失」，也反駁說：「如果我們採取讓病毒消失的積極措施，病毒才會消失。」

CDC四位前主任費和平(Tom Frieden)、科普蘭(Jeffrey Koplan)、薩契爾(David Satcher)、貝瑟(Richard Besser)在14日刊登於華盛頓郵報的一篇聯名投書中，嚴詞批評川普政府對聯邦衛生主管機關扯後腿，在新冠病毒疫情肆虐之際更對根據科學指南散布疑慮。

費和平等人在文中指出，就在美國社會認真思考如何讓孩子返校上課，各行各業安全復工的同時，川普政府的摯肘手段日益嚴重，「公共衛生專家面對著兩個敵人：一個是新冠病毒，另一個就是想要破壞CDC的政治領袖等人。」

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)14日則在「美國醫學會期刊」(JAMA)總編輯鮑納(Howard Bauchner)訪問時指出：「如果現在所有人都能戴口罩，我想過了四周、六周或八周之後，就可以看到疫情獲得控制。」

CDC與世界衛生組織(WHO)如今都建議民眾應該戴口罩，避免病毒進一步擴散；芮斐德受訪時也說，川普與副總統潘斯都應該戴口罩，以身作則。