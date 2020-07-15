快訊

英國「禁用華為5G」! 美中猜忌夾殺 首相強生的暗留伏筆?

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被指製造「冤案」 李昌鈺：從未說過毛巾血漬屬於嫌犯

世界日報 / 記者牟蘭／紐約報導
李昌鈺表示撤罪是因證據不足 從未說過毛巾血漬屬於嫌犯。本報系資料照/記者李隆揆攝影
李昌鈺表示撤罪是因證據不足 從未說過毛巾血漬屬於嫌犯。本報系資料照/記者李隆揆攝影

兩名因謀殺罪成服刑超過30年的被告，日前被康州高等法院法官裁定撤銷起訴罪名，恢復自由身，部分媒體指稱刑事鑑識專家李昌鈺提供的證詞須為當年的判決承擔責任；李昌鈺14日接受本報訪問表示，撤銷罪名是由於證據不足，該案的主要證人都已去世，並不能以此說明被告無辜，且他從未說過證物上的血漬屬於死者或嫌犯；他指責當地媒體片面報導，損壞他的名譽，表示將訴諸法律維權。

1985年，18歲的拉爾夫·伯奇(Ralph Birch)與17歲的肖恩·漢寧(Shawn Henning)，因涉嫌在康州新米爾福德鎮(New Milford)謀殺65歲的退休卡車司機卡爾，被以謀殺等重罪起訴，陪審團裁定罪成後，法官分別量刑50年與55年。

但在新冠疫情期間， 康州高等法院的法官丹·夏班(Dan Shaban)在兩場不公開的聽證會上，撤銷了伯奇與漢寧的罪名，兩人恢復自由身；對此，康州的地區媒體「哈特福新聞報」(Hartford Courant)在報導中稱，是刑事鑑識專家李昌鈺關於毛巾上血漬的證詞，導致這場案件「誤判」。

「哈特福新聞報」稱，由於受害人被砍27刀，犯罪現場都是血跡，但在兩名被告身上以及他們所睡的竊車中，都沒有發現血跡，而參與調查的李昌鈺在死者的浴室中發現一塊可疑污漬的毛巾，並證實污漬是血跡，才導致陪審團認定兩名被告就是兇手。

對此，李昌鈺14日接受本報訪問時表示，30年前，一名被告的奶奶與其中一人的獄友證實，他們親口承認曾在死者家中盜竊並殺害死者，但現今兩名主要證人都已離世，其他證據不足以起訴被告，法官才撤銷兩人的罪名，並不能以此說明兩人無辜。

李昌鈺表示，當年調查過程中，他說明的檢驗結果是，兩名被告的衣物與車中沒有死者的血跡，他也證明受害人浴室的毛巾中有血漬，但他從未指出血漬來自受害人或他人，且隨著時間推移，證物有可能被破壞；李昌鈺批評當地媒體片面報導當時調查結果。

針對「哈特福新聞報」列舉的另兩個「冤案」，李昌鈺說，他去年已召開記者會邀請多家主流媒體說明案情，但該媒體並未到場；他批評部分辯護律師通過損壞專家證人的名譽，企圖為案件翻案。

以1986年調查另一起凶殺案舉例，李昌鈺表示，調查過程中發現被告的球鞋上有血跡，但在2014年一份報導中卻無法驗出，他解釋，血液可能在先前測試中被檢測液中和，或因時間過久已經分解，「這個結果不能說明30年前沒有血跡」。

李昌鈺表示，30年來刑事鑑識科學諸多進步，但不意味過去的鑑識錯誤；他指出，要裁定被告罪成，需要人證與物證多方面證據；對於部分媒體斷章取義，他將聘請律師發警告信，以維護名譽。

李昌鈺 疫情 記者會

延伸閱讀

地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

高雄發現女裸屍 浮腫不明顯推測落水不久

伊朗通緝川普謀殺蘇雷曼尼 持續到卸任後最重可判死刑

殺妻再自殺？退休教師夫婦雙亡

相關新聞

淡化警察對黑人暴行 川普：有更多白人遇害

美國總統川普今天讚揚警察機關的同時，淡化執法人員針對非裔的暴力行為，並稱「有更多白人」命喪警察之手

推翻李昌鈺「血」毛巾鑑識 康州2男關30年獲釋

康乃狄克州法官10日撤銷伯奇(Ralph "Ricky" Birch)與漢寧(Shawn Henning)的謀殺罪名，兩人冤獄30年後重獲新生。

被指製造「冤案」 李昌鈺：從未說過毛巾血漬屬於嫌犯

兩名因謀殺罪成服刑超過30年的被告，日前被康州高等法院法官裁定撤銷起訴罪名，恢復自由身，部分媒體指稱刑事鑑識專家李昌鈺提供的證詞須為當年的判決承擔責任；李昌鈺14日接受本報訪問表示，撤銷罪名是由於證據不足，該案的主要證人都已去世，並不能以此說明被告無辜，且他從未說過證物上的血漬屬於死者或嫌犯；他指責當地媒體片面報導，損壞他的名譽，表示將訴諸法律維權。

國安法衝擊 紐時轉移部分駐港員工

《紐約時報》在美國時間周二 (7月14日) 晚間宣布，未來一年將把現在駐點香港負責網路新聞的團隊轉移至韓國首都首爾。

川普家族「邊緣人」瑪麗‧川普 大爆家醜

川普總統55歲姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)的職業是臨床心理學家，但她人生歲月絕大部分時間，在川普家族裡卻一直被視為「邊緣人」。她的父親小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)是川普的哥哥，但川普卻長年瞧不起酗酒成性的這位兄長。

新書出版 川普姪女上ABC「早安美國」爆料

川普總統姪女瑪麗．川普(Mary Trump)在新書爆料不少家族內幕，她14日接受美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)訪問並首度談論新書；此前紐約州最高法院裁定，她可自由宣傳新書。

又與川普不同調？佛奇：是否復課應由地方決定

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今天表示，新冠肺炎疫情嚴重地區是否復課，應...

拜登宣布2兆美元氣候變遷計畫 目標2035年達無碳發電

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）14日宣布一項價值2兆美元（約新台幣58兆9428億元）的氣候變遷計畫，企...

轉彎！川普政府撤回政策 全線上上課國際學生可保有簽證

美國總統川普政府的政策出現髮夾彎，同意撤消有關就讀學校僅開設網路課程的國際學生不發簽證且必須離境的規定，該規定7月6日一...

川普簽行政命令 終止香港優惠待遇

美國總統川普周二（14日）說，他已發布命令結束美國給予香港的特殊地位待遇，並簽署了因香港國安法制裁中國官員的法案，進一步...

川普轉推文「所有人都在撒謊」 暗指公衛專家阻他連任

美國新冠肺炎疫情蔓延，川普和防疫專家的意見相左持續擴大，川普13日藉由轉貼推文，持續質疑佛奇等公衛官員，暗示他們的科學建議，是為了阻礙川普連任；不過，川普在白宮接受記者提問時又說，就算沒有百分之百同意佛奇看法，也跟佛奇處得很好，「我個人是喜歡他的。」

共和黨反川派出奇招 文宣廣告「放餌」誘川普上鉤

共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)，近來文宣策略以一支支內容尖銳的網告短片為主，這些透過電視及網路大量播送的廣告，鎖定「目標觀眾群」其實只有一個對象，就是川普總統。距離2020年大選投票只剩倒數幾個月，反川派共和黨選舉策士透過文宣廣告「放餌」，誘導愛看電視、沉迷推特的川普上鉤，果然獲得初步效果。

熱門新聞

吃生魚片5天後喉嚨爆痛 就醫拉出罪魁禍首「還在蠕動」

74歲男娶39個老婆、有94兒女 每晚睡覺輪流「翻牌」

BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

他用36元買的二手書 轉手售出竟高達60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。