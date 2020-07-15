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推翻李昌鈺「血」毛巾鑑識 康州2男關30年獲釋

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合14日電
康乃狄克州法官10日撤銷伯奇(左)與漢寧的謀殺罪名，兩人冤獄30年後重獲新生。 圖／美聯社
康乃狄克州法官10日撤銷伯奇(左)與漢寧的謀殺罪名，兩人冤獄30年後重獲新生。 圖／美聯社

康乃狄克州法官10日撤銷伯奇(Ralph "Ricky" Birch)與漢寧(Shawn Henning)的謀殺罪名，兩人冤獄30年後重獲新生。

伯奇與漢寧被控1985年12月1日在新米福特鎮(New Milford)刺殺退休卡車司機卡爾。

國際知名刑事鑑識專家李昌鈺曾在凶案宅邸中發現一條染血毛巾，指其為伯奇與漢寧用來清理凶殺案現場的工具，兩人被定罪殺害65歲的卡爾(Everett Carr)。但這項關鍵證據去年利用新穎的基因技術檢測發現，毛巾上並無血跡，上面的紅色「血漬」是無機化合物。

李昌鈺經手全美重大刑案包括O.J.辛普森(O.J. Simpson)和六歲選美小皇后瓊貝妮特．藍西(JonBenet Ramsey)命案，他還參與了九一一恐怖攻擊事件後的鑑識工作，並重啟調查前總統甘迺迪遇刺案。

「福斯61新聞網」(Fox61)報導，兩名囚犯堅稱無辜，多年來一直尋求翻案。調查人員去年重新調查此案時，發現重大疏漏，其中包括李昌鈺證詞的疏漏，重新驗檢後指出當時毛巾上的「血漬」其實是其他物質，法院遂決定重開此案。

由於當年的多名證人已過世，加上證據再次經過檢驗未能與此謀殺案產生關聯，康州高等法院法官夏班(Dan Shaban)10日裁定無重審必要，撤銷對伯奇與漢寧的謀殺罪名。

青少年時期便身陷囹圄，歷經30載終於洗刷罪名；身穿白色T恤的伯奇，以及身穿黑色T恤的漢寧重獲自由後重申「未犯案且無辜」。

1985年12月1日，卡爾在家中被打成重傷，頭部遭重擊，軀體遭無情戳刺27次，深及頸動脈；命案現場血跡斑斑，從護壁板到天花板都染血。

由於命案現場的嚴重程度，兇手肯定會被噴到許多血，但伯奇與漢寧的身上、車上和財物都未發現血跡。

康州「哈特福新聞報」(Hartford Courant)報導，當年18歲的伯奇與17歲的漢寧是無家可歸的問題青少年，在街頭偷車維生，缺錢買毒而犯下入室搶劫案；卡爾疑似誤入伯奇與漢寧的一場劫案，才讓兩人成為卡爾命案的嫌犯。.

李昌鈺當時作證時指出，在卡爾屋裡樓上的浴室，找到一條髒毛巾，他反覆檢驗釐清汙漬即血漬。檢察官基於「血毛巾」證據推斷，伯奇與漢寧犯案後用毛巾清理現場；伯奇與漢寧被依重謀殺罪，分別判刑50年和55年。

2008年，伯奇與漢寧對關鍵的毛巾證據提出新的基因檢測訴求，這項科技在他們被判刑時還沒有。

基因檢測結果發現，該紅點並非血跡，而是無機化合物。

新檢測結果出爐後，此案又花了11年上訴到最高法院，兩人的罪名才得以洗脫。

「每日郵報」報導，法官帕默(Richard N. Palmer)寫道，「不容爭辯，李昌鈺作為州警鑑識實驗室代表，應該早就知道這條浴室毛巾沒有做過血液檢測」。

李昌鈺 命案 基因

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