快訊

英國「禁用華為5G」! 美中猜忌夾殺 首相強生的暗留伏筆?

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新書出版 川普姪女上ABC「早安美國」爆料

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合14日電
川普總統姪女瑪麗．川普(Mary Trump)在新書爆料不少家族內幕。 路透社
川普總統姪女瑪麗．川普(Mary Trump)在新書爆料不少家族內幕。 路透社

川普總統姪女瑪麗．川普(Mary Trump)在新書爆料不少家族內幕，她14日接受美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)訪問並首度談論新書；此前紐約州最高法院裁定，她可自由宣傳新書。

「早安美國」預計15日上午播出，這將是瑪麗首次以新書「坐擁一切卻永不滿足：我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man)的作者身分談論川普家族；節目主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)已公布一張受訪照片。

紐約州最高法院法官林沃德(Hal Greenwald)14日撤銷該書的臨時限制令，允許該書出版以及瑪麗公開討論；此舉等於阻止川普家族阻撓瑪麗新書問世的行動。

在新書中，川普被描述為有許多心理問題而且不適任的總統，瑪麗自曝川普曾稱讚她的胸部，而且瑪麗就是「紐約時報」有關川普財務報導的主要消息來源；以下為其他新書內容。

1. 川普跟二媳婦很「不熟」

川普2017年在白宮家族晚宴上表示不認識二媳婦賴拉．川普(Lara Trump)，即便當時賴拉已和兒子艾瑞克．川普(Eric Trump)在一起快八年；川普透露：「賴拉，那位。我甚至天殺的幾乎不知道她是誰，但說實話，她在喬治亞州選舉活動上支持我，並發表一場很好的演說。」

2. 見金正恩 被勸勿用推特

川普2018年會晤北韓領導人金正恩前，川普姊姊、已退休聯邦上訴法院法官瑪麗安．川普．巴瑞(Maryanne Trump Barry)請川普秘書轉達：「告訴他，他姊打電話來留下姊姊的建議：做好準備、向知道情況的人學習、遠離前NBA球星羅德曼(Dennis Rodman)，還有把推特留在家。」

3. 父親造就川普狂妄人格

川普幼年時與他的母親瑪麗．川普(Mary Trump，與姪女同名)關係薄弱，使川普轉往令人生畏的父親，進而養成他的人格。

川普父親老佛瑞德．川普(Fred Trump Sr.)「毀了」川普，老川普阻斷「川普發展與感受人類各種情感的能力」，川普的世界觀來自避免遭到父親否定；然而隨著川普長大，老川普反而羨慕川普的「自信狂妄」與不願墨守成規，兩人因而變得更親近。

4. 川普父常說反猶太用詞

川普老父常用反猶太用詞「跟我討價還價」(Jew me down)，不過川普與老父1970年代初期，據說皆因歧視非裔遭美國政府提告。

川普 紐約時報 猶太

延伸閱讀

又與川普不同調？佛奇：是否復課應由地方決定

轉彎！川普政府撤回政策 全線上上課國際學生可保有簽證

川普：墨水還沒乾就送來瘟疫 沒興趣與中談二階段協議

川普簽行政命令 終止香港優惠待遇

相關新聞

淡化警察對黑人暴行 川普：有更多白人遇害

美國總統川普今天讚揚警察機關的同時，淡化執法人員針對非裔的暴力行為，並稱「有更多白人」命喪警察之手

推翻李昌鈺「血」毛巾鑑識 康州2男關30年獲釋

康乃狄克州法官10日撤銷伯奇(Ralph "Ricky" Birch)與漢寧(Shawn Henning)的謀殺罪名，兩人冤獄30年後重獲新生。

被指製造「冤案」 李昌鈺：從未說過毛巾血漬屬於嫌犯

兩名因謀殺罪成服刑超過30年的被告，日前被康州高等法院法官裁定撤銷起訴罪名，恢復自由身，部分媒體指稱刑事鑑識專家李昌鈺提供的證詞須為當年的判決承擔責任；李昌鈺14日接受本報訪問表示，撤銷罪名是由於證據不足，該案的主要證人都已去世，並不能以此說明被告無辜，且他從未說過證物上的血漬屬於死者或嫌犯；他指責當地媒體片面報導，損壞他的名譽，表示將訴諸法律維權。

國安法衝擊 紐時轉移部分駐港員工

《紐約時報》在美國時間周二 (7月14日) 晚間宣布，未來一年將把現在駐點香港負責網路新聞的團隊轉移至韓國首都首爾。

川普家族「邊緣人」瑪麗‧川普 大爆家醜

川普總統55歲姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)的職業是臨床心理學家，但她人生歲月絕大部分時間，在川普家族裡卻一直被視為「邊緣人」。她的父親小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)是川普的哥哥，但川普卻長年瞧不起酗酒成性的這位兄長。

新書出版 川普姪女上ABC「早安美國」爆料

川普總統姪女瑪麗．川普(Mary Trump)在新書爆料不少家族內幕，她14日接受美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)訪問並首度談論新書；此前紐約州最高法院裁定，她可自由宣傳新書。

又與川普不同調？佛奇：是否復課應由地方決定

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今天表示，新冠肺炎疫情嚴重地區是否復課，應...

拜登宣布2兆美元氣候變遷計畫 目標2035年達無碳發電

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）14日宣布一項價值2兆美元（約新台幣58兆9428億元）的氣候變遷計畫，企...

轉彎！川普政府撤回政策 全線上上課國際學生可保有簽證

美國總統川普政府的政策出現髮夾彎，同意撤消有關就讀學校僅開設網路課程的國際學生不發簽證且必須離境的規定，該規定7月6日一...

川普簽行政命令 終止香港優惠待遇

美國總統川普周二（14日）說，他已發布命令結束美國給予香港的特殊地位待遇，並簽署了因香港國安法制裁中國官員的法案，進一步...

川普轉推文「所有人都在撒謊」 暗指公衛專家阻他連任

美國新冠肺炎疫情蔓延，川普和防疫專家的意見相左持續擴大，川普13日藉由轉貼推文，持續質疑佛奇等公衛官員，暗示他們的科學建議，是為了阻礙川普連任；不過，川普在白宮接受記者提問時又說，就算沒有百分之百同意佛奇看法，也跟佛奇處得很好，「我個人是喜歡他的。」

共和黨反川派出奇招 文宣廣告「放餌」誘川普上鉤

共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)，近來文宣策略以一支支內容尖銳的網告短片為主，這些透過電視及網路大量播送的廣告，鎖定「目標觀眾群」其實只有一個對象，就是川普總統。距離2020年大選投票只剩倒數幾個月，反川派共和黨選舉策士透過文宣廣告「放餌」，誘導愛看電視、沉迷推特的川普上鉤，果然獲得初步效果。

熱門新聞

吃生魚片5天後喉嚨爆痛 就醫拉出罪魁禍首「還在蠕動」

74歲男娶39個老婆、有94兒女 每晚睡覺輪流「翻牌」

BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

他用36元買的二手書 轉手售出竟高達60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。