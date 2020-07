新書出版 川普姪女上ABC「早安美國」爆料

川普總統姪女瑪麗.川普(Mary Trump)在新書爆料不少家族內幕,她14日接受美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)訪問並首度談論新書;此前紐約州最高法院裁定,她可自由宣傳新書。

「早安美國」預計15日上午播出,這將是瑪麗首次以新書「坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man)的作者身分談論川普家族;節目主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)已公布一張受訪照片。

紐約州最高法院法官林沃德(Hal Greenwald)14日撤銷該書的臨時限制令,允許該書出版以及瑪麗公開討論;此舉等於阻止川普家族阻撓瑪麗新書問世的行動。

在新書中,川普被描述為有許多心理問題而且不適任的總統,瑪麗自曝川普曾稱讚她的胸部,而且瑪麗就是「紐約時報」有關川普財務報導的主要消息來源;以下為其他新書內容。

1. 川普跟二媳婦很「不熟」

川普2017年在白宮家族晚宴上表示不認識二媳婦賴拉.川普(Lara Trump),即便當時賴拉已和兒子艾瑞克.川普(Eric Trump)在一起快八年;川普透露:「賴拉,那位。我甚至天殺的幾乎不知道她是誰,但說實話,她在喬治亞州選舉活動上支持我,並發表一場很好的演說。」

2. 見金正恩 被勸勿用推特

川普2018年會晤北韓領導人金正恩前,川普姊姊、已退休聯邦上訴法院法官瑪麗安.川普.巴瑞(Maryanne Trump Barry)請川普秘書轉達:「告訴他,他姊打電話來留下姊姊的建議:做好準備、向知道情況的人學習、遠離前NBA球星羅德曼(Dennis Rodman),還有把推特留在家。」

3. 父親造就川普狂妄人格

川普幼年時與他的母親瑪麗.川普(Mary Trump,與姪女同名)關係薄弱,使川普轉往令人生畏的父親,進而養成他的人格。

川普父親老佛瑞德.川普(Fred Trump Sr.)「毀了」川普,老川普阻斷「川普發展與感受人類各種情感的能力」,川普的世界觀來自避免遭到父親否定;然而隨著川普長大,老川普反而羨慕川普的「自信狂妄」與不願墨守成規,兩人因而變得更親近。

4. 川普父常說反猶太用詞

川普老父常用反猶太用詞「跟我討價還價」(Jew me down),不過川普與老父1970年代初期,據說皆因歧視非裔遭美國政府提告。