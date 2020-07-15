川普家族「邊緣人」瑪麗‧川普 大爆家醜

川普總統55歲姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)的職業是臨床心理學家，但她人生歲月絕大部分時間，在川普家族裡卻一直被視為「邊緣人」。她的父親小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)是川普的哥哥，但川普卻長年瞧不起酗酒成性的這位兄長。

瑪麗‧川普年僅16歲，便遭逢喪父打擊。她的母親一直受到身為大家長的爺爺老佛瑞德‧川普(Fred Trump Sr.)憎恨。老佛瑞德認為，長子酒癮問題肯定都是兒媳害的。

「紐約時報」報導，根據法院紀錄，川普的姊姊、已退休聯邦上訴法院法官瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)曾經在法院證詞中指出，小佛瑞德所生一兒一女，在家族當中彷彿「不存在的孫輩」。

法院紀錄也顯示，瑪麗‧川普跟川普家族共度聖誕節時，常常感受到爺爺對她投以厭惡眼光，而她惹爺爺不開心的「罪行」，則是穿著一件寬鬆的毛衣。

1999年，老佛瑞德以94歲高壽辭世後，瑪麗‧川普赫然發現，爺爺遺囑的遺產分配，沒留半毛錢給她與哥哥費德瑞克‧川普(Frederick Christ Trump III)。紐時報導，瑪麗‧川普原本以為，天經地義應該分到爺爺身後的數百萬元遺產。對遺囑提出質疑的爭產官司就此展開，她在家族的地位更加受到排擠，後來則以簽訂保密協議收場。

這項保密協議讓瑪麗‧川普對於「家醜」封口近20年，直到現在出版爆料新書，才將各種辛辣內幕抖出來公諸於世。

瑪麗‧川普說，當初簽訂的保密協議不能阻止她出書，因為協議是基於「金融詐騙」(financial fraud)的基礎騙她簽字，因此協議根本無效。

她以心理學專家的角度在書中剖析爺爺的人格，直指老佛瑞德是個「社會病態者」(sociopath，俗稱反社會人格)，把兒女壓迫得心理受創，川普總統就是從小在嚴父陰影之下，導致動輒對人霸凌、喜歡挑事的言行舉止，目的則是為了掩蓋內心深處的不安全感。