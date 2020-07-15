國安法衝擊 紐時轉移部分駐港員工

(德國之聲中文網) 《紐約時報》在美國時間周二 (7月14日) 晚間宣布，未來一年將把現在駐點香港負責網路新聞的團隊轉移至韓國首都首爾。

過去幾十年來，香港因為開放外商投資丶與中國距離接近且有優良的媒體業傳統，所以一直是國際媒體在亞太地區的據點。

然而，自從中國政府於7月1日正式於香港施行《港區國安法》後，在香港設點的國際媒體也開始觀望國安法的效力會對他們帶來什麼樣的沖擊。

《紐約時報》報導，近日他們部分員工在香港申請工作許可時，遇到了一些困難，而他們稱這以往是在中國才會面臨到的狀況。

有鑑於這個新的情勢發展，《紐約時報》的編輯決定他們必須在亞太地區設立另一個營運據點。他們在一份寫給員工的備忘錄中寫道：「《港區國安法》的效力已為《紐約時報》在香港的營運與新聞工作帶來許多不確定性，我們認為《紐約時報》必須為此制定一個應對計劃，讓我們的編輯團隊能夠從更多據點繼續執行他們的工作。」

《紐約時報》的香港分社不僅是其記者與編輯在亞太區的據點，也同時身兼延續其24小時全球報導的使命。該報表示，他們將在未來一年把約三分之一的駐香港員工移至首爾，主要是負責網路新聞的團隊。然而，部分記者將繼續從香港報導亞太地區的新聞。

《紐約時報》編輯在備忘錄中重申：「我們將持續甚至擴大關注香港的轉變，以及將香港作為我們報導中國的跳板。」此外，負責紐約時報國際版丶歐洲版與亞洲版的團隊將續留香港。

由於目前各界仍不清楚《港區國安法》會對香港的媒體業造成什麼樣的實際影響，消息人士向《紐約時報》透露，彭博社與美國有線電視CNN都表示他們暫無將營運據點從香港遷移至別處的打算。

《紐約時報》表示，他們在考慮香港之外的據點時，主要是在曼谷丶新加坡丶首爾與東京之間做決定。他們認為韓國除了對外國企業友善外，也擁有一個良好的獨立媒體環境，且韓國是亞太地區新聞的重點之一。

《紐約時報》編輯在備忘錄中寫道：「香港將持續在我們的新聞報導與商業營運中扮演重要角色，但任何打亂我們營運的潛在因素，都可能影響我們的新聞品質。對我們來說，現下保障新聞品質是一件非常重要的事。」

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