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拜登宣布2兆美元氣候變遷計畫 目標2035年達無碳發電

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國民主黨總統候選人拜登。美聯社
美國民主黨總統候選人拜登。美聯社

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）14日宣布一項價值2兆美元（約新台幣58兆9428億元）的氣候變遷計畫，企圖改造美國能源業，並在2035年達成無碳發電計畫。

法新社報導，拜登在德拉威爾州威爾明頓發表演說時宣布這項計畫，與美國總統川普形成對比。拜登認為，在他領導的政府之下，對抗氣候變遷將會製造許多就業機會。

拜登堅持，當今沒有比氣候變遷更重要的挑戰，並誓言要在4年內花費2兆美元推廣他的計畫。這項計畫超過他在競選活動之前提議的十年內花費1.7兆美元。

拜登表示，「改變美國電力部門、在不產生碳汙染的狀況下發電，將會是21世紀就業機會和經濟競爭的最大推力」。他接著說，「這也是為什麼我們要在2035年達到無碳發電」。

拜登接受一些進步派前對手包括參議員桑德斯（Bernie Sanders）和華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）的想法，企圖贏得那些進步派選民，他們可能對拜登一貫溫和的立場抱謹慎態度。

拜登重申，他將會重新加入川普於2017年退出的巴黎氣候協議、提供150萬套新能源高校房屋的建設資金、升級設備標準並優先考量再生能源。

拜登說，「我們不僅是要進行小的修補而已」。

拜登 氣候變遷 川普

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