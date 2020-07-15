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川普：墨水還沒乾就送來瘟疫 沒興趣與中談二階段協議
美國總統川普14日重申，他對與中國大陸討論第二階段貿易協議不感興趣。
川普在接受美國CBS新聞採訪時，被問及美中第二階段貿易協議磋商是否已胎死腹中，他表示，「我現在沒興趣與中國協商」。
川普說：「我們已經達成一項很棒的貿易協議」，他所指的是1月簽署的美中第一階段貿易協議，「但就在協議才剛簽完，墨水甚至都還沒乾，他們就給我們送來一場瘟疫。」
川普說：「所以現在，我沒興趣與中國談另一項協議。」
川普同日傍晚在白宮簽署行政命令，終止香港優惠待遇。他說，他沒有計畫和中國國家主席習近平談話。
雖然川普起初曾稱讚中國大陸對疫情採取行動，但此後責怪中國未能抑制疫情，導致美中兩國的關係變僵，也讓美中進一步舉行貿易協商的希望轉淡。
雖然美中第一階段貿易協議的重點是中國購買美國商品，改善美國企業准入中國大陸金融服務市場和智慧財產權問題，但第二階段貿易談判的目的是處理有關中國大陸強迫技術移轉政策、產業間諜行為與政府補貼國營企業等更艱困的問題。
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