川普轉推文「所有人都在撒謊」 暗指公衛專家阻他連任

美國新冠肺炎疫情蔓延，川普和防疫專家的意見相左持續擴大，川普13日藉由轉貼推文，持續質疑佛奇等公衛官員，暗示他們的科學建議，是為了阻礙川普連任；不過，川普在白宮接受記者提問時又說，就算沒有百分之百同意佛奇看法，也跟佛奇處得很好，「我個人是喜歡他的。」

盡管川普讚美佛奇，並說與佛奇從一開始關係就很好；但佛奇說，已有兩個月沒向川普簡報疫情。

全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）13日接受美國國家廣播公司財金頻道（CNBC）訪問時說，因為沒有徹底封城，美國的新病例正在攀升。

佛奇表示，當部分地區在4月到6月逐步解封，新病例也開始攀升，關閉不夠全面，建議地方政府退後幾步，先緊縮防疫限制，待疫情趨緩後，再逐步重新開放。

但川普不願意，他近日極力鼓吹各州在秋天都要復學，川普也批評佛奇在防疫決策上犯了很多錯，白宮近日私下提供給多家媒體記者一分清單，詳述在疫情期間，佛奇曾做過的錯誤評估，看似要削弱頻上電視接受專訪的佛奇公信力。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）13日舉行記者會表示，這分清單只是是白宮為答覆華盛頓郵報的提問，這是針對一個直接的提問，提供直接的答案。

麥肯內尼表示，相較世界其他國家，美國已經做了很多事情，在病毒測試、死亡率和呼吸器的數量，都是世界最佳；就連佛奇自己也曾承認，川普做得很好。

紐約時報報導，佛奇在13日重返白宮，與白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）會面，白宮並未評論這場會面；紐時稱，這次會面凸顯白宮無法擺脫佛奇，雙方現在還是分不開。

川普13日在推特上分享前遊戲節目主持人伍勒里（Chuck Woolery）的推文，後者寫道「所有人都在撒謊。CDC、媒體、民主黨、我們的醫生，雖非全部但占大多數。我認為這一切都跟選舉與阻止經濟復甦有關。我受夠了。」

川普還轉推了播客（Podcast）節目Blunt Force Truth共同主持人楊恩（Mark Young）的一條推文，質疑「所以根據佛奇博士與民主黨說法，我去購物需要有身分證，但投票就不用了？」

另外，川普5月將疫苗開發行動命名為「神速任務」，CNBC在13日引述一位資深官員的說法，指期待美國在夏季結束前，開始生產可能的冠狀病毒疫苗，目前已著手購買設備，確認疫苗製造地點的安全，甚至採購原料。

CNBC報導，美國衛生官員和藥廠代表13日舉行了電話會議，討論在美國製造針對可能有效的疫苗，可能需要花上四到六周製造，目前已有4種候選疫苗，一旦確認有效，就會投入生產上市。

根據報導，美國預計在2021年初發出3億劑新冠肺炎疫苗。

佛奇則說，美國的疫情爆發至今還沒看到盡頭，他「審慎樂觀」評估科學將能在今年年底或明年初，創造至少一種安全有效的疫苗。