共和黨反川派出奇招 文宣廣告「放餌」誘川普上鉤

共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)，近來文宣策略以一支支內容尖銳的網告短片為主，這些透過電視及網路大量播送的廣告，鎖定「目標觀眾群」其實只有一個對象，就是川普總統。距離2020年大選投票只剩倒數幾個月，反川派共和黨選舉策士透過文宣廣告「放餌」，誘導愛看電視、沉迷推特的川普上鉤，果然獲得初步效果。

川普與過去幾任總統最大不同點在於，每天花頗長時間看電視，而且大量使用推特，對於各種網路陰謀論特別有興趣，毫不避諱在網路上與人爆發口水戰；成立於2019年12月的「林肯計畫」，抓緊川普喜怒形於色的個性特質，近來推出一波波針對川普而來的負面廣告影片。

「林肯計畫」共同創辦人加連(Reed Galen)分析，如果川普對這些廣告做出回應，「那我們就知道策略奏效了。」

加連指出，這些文宣廣告的重點並不只是嘲諷川普，而是於透過「以子之矛，攻子之盾」的手段，讓川普在他自認最擅長的遊戲裡，嘗到政治、策略以及個人的三重挫敗。

反川派選舉策士擬定的倒川策略運作基礎，看準川普肯定會對這些批評他的負面文宣做出回應，而他各種天馬行空、口無遮攔的反應，剛好可以讓游離選民看清楚為何不能投票給川普。

過去幾個月裡，川普多次嘲諷民主黨對手白登「老態龍鍾」，「林肯計畫」在6月中旬推出強調「川普身體欠安」(#TrumpIsNotWell)的影片，影片內容包括他喝水時手部抖動、在西點軍校(West Point)走下講台步伐緩慢等片段剪輯。

旁白說道：「川普身體有問題。他在發抖。很虛弱。話說不清，走路問難。」

影片旁白也說：「一個虛弱、不適任還身體顫抖的總統，無法率領全世界最有權力的辦公室。川普沒有足夠的體力可以領導。」

這支引發網路瘋傳的影片發布幾天後，川普6月20日在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會的演說中，果然花了頗長篇幅解釋自己為何在西點軍校小心謹慎走下斜坡，也說明為何喝水時要用雙手拿水杯。

加連表示，「林肯計畫」5月底推出一支有關「南方邦聯」(Confederate)旗幟的短片後，川普便做出更多有關種族主義陰謀論的發言，到了7月6日則點名批評美國改裝房車系列賽(NASCAR)禁止比賽場合出現「南方邦聯」旗幟的決定。

加連說：「我們就是希望他走進類似這樣的死胡同裡。」