川普留學生簽證新規 19州檢察長提告

麻州檢察長希莉(Maura Healey)聯合16個州和華府的檢察長，13日向麻州聯邦法院就川普政府留學生新規提起聯合訴訟，尋求法院對移民局新規立即發出禁制令，稱此新規「殘酷、突然和非法」。同日，紐約州檢察長也對聯邦提出相同訴訟。此外，哈佛、麻省理工、史丹福、哥大、普林斯頓、耶魯等上百所大學連署向法官提交意見書(Amicus Brief)支持提控。

控訴對象為國土安全部(DHS)和移民及海關執法局(ICE)，訴訟尋求法官立即下達禁制令，禁止DHS和ICE強制執行如國際學生全上網課則須離境或不能入境。

根據提控書，這17個州及華府所覆蓋的地區，包含1124所大學，2019年共有37萬3000名國際學生入學，他們為當年經濟貢獻了約140億元。

希莉和其他檢察長在提訴中稱，新規沒有考慮學生和教職員工的健康，也沒有考慮到在一些國家，學生無法遠程學習的事實；新規不僅會傷害學生，還傷害學校，各大院校已花幾個月時間規畫如何安全重啟校園，同時還會給學校帶來巨大經濟損失，包括數百萬元學費、食宿費和其他費用；訴訟還稱，新規將損害經濟，因為它將阻止國際學生留在美國生活。

希莉在聲明中說，該規定迫使學校在保持國際學生入學，和保護校園健康安全之間做出選擇，而川普政府甚至沒有試圖解釋這項毫無意義規定的依據。

該提控書還包含來自40所麻州學校的陳述，包括東北大學、波士頓大學和麻州大學系統，每個學校都舉例說明新規將如何傷害學校及其學生。

麻州大學系統主席米漢(Martin Meehan)在聲明中說，如果允許新規生效，國際學生及學校將面對昂貴、混亂和不必要的障礙，將數百萬元的大學收入置於危險中，還剝奪了推動經濟的人才和創新來源。

加入希莉訴訟的州包括新澤西、賓州、密西根、伊利諾、威斯康辛、科羅拉多、康州、德拉瓦、馬里蘭、維吉尼亞、新墨西哥、明尼蘇達、內華達、俄勒岡、佛蒙特、羅德島州。

哈佛大學聯合麻省理工學院，以及加州檢察長，早前已分別就新規向聯邦法院提告川普政府。