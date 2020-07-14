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龐培歐南海聲明措詞強硬 賦予動武正當性

世界日報 / 編譯林育正／綜合13日電
美國國務卿龐培歐。 圖／法新社
美國國務卿龐培歐。 圖／法新社

國務卿龐培歐(Mike Pompeo) 13日正式發表「南海聲明」，其背後有兩個重大意義；不僅正式改變美國政策，同時也為美軍在南海向中國開戰，賦予戰爭手段的正當性。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner)的外交政策評論員羅根(Tom Rogan)指出，中國過去聲稱擁有南海主權，就遭受美方強烈抨擊，要求區域協議釐清領海主權；但南海聲明的論調更具侵略性，主動否定中國的主張。

聲明中提到：「北京聲稱擁有南海大部分區域的離岸資源，為強加控制的霸凌行徑，是完全非法的行為。」

龐培歐也表示，北京在南海騷擾菲律賓漁場和沿岸能源開發違法，北京單方面侵犯他國漁場與油氣資源開發的動作，剝削區域資源是非法的行徑。

美國現在對越南的萬安灘(Vanguard Bank)、馬來西亞的盧康尼亞灘(Luconia Shoals)、汶萊的經濟海域和印尼的納土納群島(Natuna Besar)，與各國立場一致。

美方藐視中國的論調，代表川普政府不僅不承認中國的聲明，也支持在這片充滿爭議的海域中，區域內其他國家也擁有更穩固的主權。

龐培歐的積極作為，想讓中國在法律上站不住腳，凸顯其行為的愚蠢；特別在對曾母暗沙(James Shoal)的主張中便可窺見端倪。聲明寫道：「這裡距馬來西亞56哩，距中國1000多哩；聲稱此處是中國最南端領土僅是政治宣傳手段，領土和海事主張毫無法律效力；沒有國家能主張擁有此類水下領域，這從來不是中國的一部分。」

「華爾街日報」爆料，南海聲明的最初版本措詞更加強烈，認為中國「對南海的侵占，是近代歷史中，對海域自由最嚴重的威脅」；但這段在最終版本中被刪除。

但在南海聲明中，為開戰賦予合法性更至關重要。美國表態「與東南亞盟亞站在同一陣線保衛主權」，為以維護主權採取軍事手段建立法律基礎。

但這並不表示川普與龐培歐尋求在海南與中國開戰；但「非法」、「前所未見的威脅」、「主權」和「絕不允許北京」等用字遣詞將讓世界各國外交首長感到訝異，意識到美方精心設計的布局。

儘管雙方仍避免熱戰，但爆發衝突的可能性，升溫速度的確快於預期。尤其在新冠肺炎、香港、人權、貿易政策和網路活動等美中多重衝突之下，絕不能忽略短時間內駁火的風險。因此，南海聲明的重要性非比尋常。

南海 龐培歐

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