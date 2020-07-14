美國的方向vs.中國的方向 誰占上風？

11月3日美國大選投票，選民將再次決定白宮主人誰屬，國家方向要川普的保守、爭議性高、卻扭轉傳統的政策；抑或讓白登取代川普，重回自由主義、開放的傳統偏左路線。相對地，中國14億人沒有選擇權，眼看習近平正把中國帶向偏左、高壓管控，想用科技和國家資本主義等壯大，把中國建成「純正」社會主義強國，抗衡美國。美中到底誰占優勢，中共能成功嗎？

目前各種民調白登都大幅領先川普，川普未來三個月如無法戲劇性逆轉，川普這四年來引領風騷、顛覆世界的旋風，即將步入尾聲。從各州疫情、經濟復甦步調、企業重後不斷大規模裁員，白登勝券在握，民主黨可能主導國會兩院，政局再度一面倒。美中兩大國如分由社會主義色彩濃厚的民主黨和中共執政，美中關係可能修好嗎？世局變化太有意思。

未來歷史可能會公認，川普是歷任美國總統最有顛覆性，也最敢和中共或中國對著幹的總統。「讓美國再度偉大」和「反中」成一體兩面，因為兩國制度競爭，也是世界潮流主導權之爭；區分中國、中共，反共站在歷史正確方向，美方須運用軍事、經濟、金融、外交和普世價值等優勢，結合歐亞盟友圍逼中共改革，馴服於世界價值觀之下，不容中共「走自己的(專政獨裁)路」。

高達76%美國人認為國家方向錯誤，但到底是太右或太左，有太多爭論。保守選民認為，美國左傾偏社會主義路線，如大政府、高稅率、寬鬆浮濫的福利，使國家競爭力衰退；提倡墮胎權、跨性別和異性婚戀等權利、過度追求個人齊頭式平等，廢除死刑、縱容輕罪犯，社會治安惡化。民主黨內極左勢力抬頭、BLM運動和拆毀雕像等舉動，都顯示民主黨執政會讓美國繼續走向衰落。

但川普許多政策爭議性很高，無可否認，三年多來他扭轉部分國家方向，也讓美國顧此失彼，失去盟邦信任、加深內部種族和意識形態對立分裂。他對中國強硬，朝野認知40年來美國對中國或中共策略犯了大錯(國安顧問歐布萊恩用語)；發動貿易戰，在南海、台海軍事反制中方，都是川普最重要政績。

美國人是寧可容忍川普的缺點，也要讓他再幹四年？抑或不要爭議性這麼高的總統，國家方向該調整回來了？這是見仁見智、難有標準答案的爭論。保守派或中間偏右選民不想看到歐巴馬路線回潮，民主黨更不能只有「黑命貴」和齊頭式平等。白登已提7000億元計畫重振美國製造業，對中國政策還在研擬；而共和黨內「換川普」，目前難成氣候。

反觀習近平領導下的中國。有人認為習被動應戰美國挑釁，他做得很好，中美如今激烈對抗不能怨習。這是美國「覺醒」，看不得中國好，不見得和習棄鄧小平的「韜光養晦」有關。這又是另一道很難辯證清楚的爭論。

但習近平執政後的爭議：從借反貪肅清政敵、七不講、媒體姓黨、不准妄議中央，到改變集體領導制，集大權於一身、修憲廢除國家主席任期制；推翻對香港「一國兩制」普選特首承諾，對新疆設「再教育營」改造維吾爾人，扣押許章潤等學者，幾乎和知識分子為敵，本質就是復辟毛澤東路線，並借助高科技變本加厲壓制管控民眾自由。這個國家方向正確嗎？能長久嗎？

向來挺北京的新加坡大學教授鄭永年近日受訪，直指北京落入美國設定議題的圈套，進入政治認同戰(identity politics)。中國從內部被分化，對外被孤立，形象被妖魔化。本來疫情使中國「得在行上」，現在卻「失在言上」；西方一句，中國就回，對任何國家都以牙還牙，「戰狼式」外交讓所有中國人以為「我就是世界」，很驕傲；從不回想如果沒有西方，中國崛起會困難得多。

言下之意，習近平利用民族主義的結果，也讓自己陷入困局。如今草木皆兵，以為內外所有措施都要顛覆他或中共，用各種手段反制，結果讓自己變成與全世界為敵。

美中兩國如今在全球形象都備受爭議，不那麼討人喜歡。歐亞盟友都在期待川普落選，換個可預測和信賴的總統。而中共更成北韓、古巴之外，僅存的共產專政政權，卻夢想推銷「中國模式」給全球人類。美中誰的制度更能適應時局變化，中方表面看像占上風，但如果和世界潮流和民心對立，誰能更長久？美蘇冷戰結果就是對照的鏡子。