新疆議題 中國反制裁美國4政要 克魯茲：中共嚇壞了

美中為新疆議題，制裁對方官員，中國外交部13日宣布制裁4名美國政要與1個政府機構，被點名的共和黨籍聯邦參議員克魯茲表示，中共嚇壞了才反制，自己根本不打算去中國。

美國務院發言人表示，北京的報復制裁，表明中共不願為迫害人權的行為負責，美國的究責行動不會停止。

美國國務院9日點名迫害新疆人權的4名中共官員名單，及新疆公安廳，並實施制裁，其中，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國居首；中國外交部13日宣布「相應制裁」4名美國官員和1美國機構。

中國外交部發言人華春瑩13日表示，中方將對美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)、美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback)、共和黨籍聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)、共和黨聯邦參議員克魯茲與魯比歐實施相應制裁。

克魯茲(Ted Cruz)表示，中共迫使100萬名維吾爾人住進集中營，實施墮胎、絕育等種族清洗的手段，殘酷暴行令人無法忍受，他根本不打算到掩蓋疫情大流行，且置全球數百萬人性命於危險境地的專制政權所在地去旅行。

也被點名制裁的共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特表示，「中國共產黨禁止我入境，我猜他們不喜歡我？」

聯邦參院共和黨團推特發文表示，共同反對中共嚴重侵犯人權，支持克魯茲和魯比歐繼續戰鬥。

國會及行政部門中國問題委員會(CECC)聲明，這只是北京又一次嘗試透過威脅與噤聲，讓世界上不再有人敢批評中國的人權政策。

國務院發言人表示，北京宣布對這些美國官員實施報復制裁，進一步顯示中共拒絕為迫害人權的行為負責；中共的這些威脅，不會阻止美國採取具體行動，當中共官員持續壓迫新疆少數民族和宗教少數派的人權，美國會要求中共官員負責。