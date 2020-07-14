川普：美中第一階段貿易協議完好，但「中國病毒」不該遺忘

川普總統日前表示，不考慮與中國的第二階段貿易協議，外界憂心第一階段協議會喊卡，但川普13日表示，第一階段協議仍完好，中國在疫情上對世界做的事不能被遺忘，「現在要不要兌現協議取決於中國，且中國正在購買美國產品。」

但川普並未說明中國至今買了多少美國產品，根據媒體日前報導，中國目前的購買進度仍落後。

川普10日訪問邁阿密時對隨行記者表示，現在不考慮第二階段貿易協議，並指美中關係遭受嚴重破壞，因中國應阻止疫情擴散，卻沒有做。

媒體13日詢問川普，「第一階段貿易協議是否也受疫情影響？還完好嗎？」

川普表示，第一階段協議還完好，但他會想起中國對世界各國做的事情，他說，「無論是『中國瘟疫』或『中國病毒』，隨便你怎麼叫，中國對全世界各國做的事情，不應該被遺忘。」

川普說，貿易協議仍完好，中國也正在購買美國商品，「無論買或不買，都取決於中方，她正在買。」

根據美中第一階段經貿協議，中方承諾在未來兩年內購買2000 億美元美國出口商品，美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)6月在國會作證時表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，且目前的評估是，中方正努力達成預定購買目標，「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」。

美國國務卿龐培歐和中共政治局常委楊潔篪，6月17日在夏威夷會面，龐培歐事後發文指，楊潔篪再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務。

不過，彭博資訊引述中國海關總署報導，美中簽署第一階段貿易協議迄今，中國今年頭五個月採購美國產品的達成率，僅達全年預定目標的19%左右。

彭博資訊報導，中國在今年1月到5月採購製造業產品目標的達成率為22.1%、農產品20.8%，及能源產品3.1%。中國到5月底止，採購美國積體電路的金額為58億美元，低於2017年的102億美元；採購黃豆的總額約36億美元，也低於2017年的139億美元。