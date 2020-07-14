協助經濟復甦 83富豪聯署自願加稅

新冠疫情衝擊經濟，全美83位富人雪中送炭，聯署公開信要求政府對他們加碼課稅，以協助經濟復甦。

華特‧迪士尼公司(Walt Disney)女繼承人阿比蓋爾．迪士尼(Abigail Disney，創辦人孫女)是伸援手的人之一；這些富人呼籲政府對富人徵收更高稅，協助經濟得以復甦。

這群善心富翁小組自稱「人道百萬富翁」(Millionaires for Humanity)，在公開信中特別呼籲：「對我們徵稅、徵稅、徵稅。」

這封公開信的83位簽名者還包括迪士尼女繼承人的兄弟蒂姆(Tim Disney)、以及冰淇淋業者Ben＆Jerry 聯合創辦人格林菲爾德(Jerry Greenfield)、英國電影導演柯蒂斯(Richard Curtis)。

公開信提到，慈善機構無論多慷慨，都無法解決新冠處情所引起的問題，而且，政府必須負責籌募資金以便解決問題。

信上提到：「我們可對地球上最富有的人(像我們這樣的人)永久性加稅，以確保為衛生系統、學校和安全部門提供足夠資金。」

這群富翁說，因為疫情，在前線工作的人們被拖欠巨額債款，他們強調，從事必要工作的工人們身負重任，所得到的報酬遠遠不足。

聯署者說，儘管他們自己並未到前線照料病人、也不是在雜貨店貨架上補貨或運送食物的人，卻可以提供必要的資金，幫助世界從危機中恢復過來。

這些善心富豪警告，大家有必要在太晚之前重新平衡這個世界，錯過這次，就再沒機會這樣去做一件正確的事。

聯署者也表示，他們與世界成千上萬的人不同，不必擔心失去工作、家園或者失去養家能力，而且受這波緊急衛生安全威脅的可能性也較低。

「人道百萬富翁」小組先前也曾呼籲對富人加碼課稅；今年1月份，他們在世界經濟論壇上也發表類似的訊息。

就在該小組發出最新一封信之際，全球最富有人士財產增加50%以上，而聯合國數據警告，新冠病毒可能讓逾10億人陷入貧困。