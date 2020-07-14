疫情害失業 全美540萬人喪失健保創紀錄

美國爆發新冠病毒疫情之後，從今年2月至5月之間，據統計有540萬民眾失去醫療保險，創下一年內美國民眾喪失健保的人數新高；疫情期間，許多成年人因為失業，連帶地也失去健保。

紐約時報報導，非營利消費者權益倡導組織「美國家庭」(Families USA)訂於14日公布的研究調查指出，前一次美國在短短三個月之內出現大批民眾失去健保，是發生於2008年至2009年經濟不景氣期間，當時高達390萬人失去醫療保險。

主持這項研究調查的「美國家庭」保險改革全國研究中心主任多恩(Stan Dorn)指出，在統計結果尚未出爐之前，就已經預知失去健保的民眾數字可能相當可觀。

他分析，如今是第二次世界大戰以來最嚴重的經濟衰退，經濟大蕭條相較之下簡直小巫見大巫，「因此失去保險民眾人數出現空前爆增，我們其實並不意外。」

是否有必要推出更多疫情經濟紓困方案，這份研究報告的公布，將為國會提供更多具體參考資料。

在這項調查中，研究人員分別了解各州在疫情爆發之後，65歲以下民眾失業民眾的醫療保險狀況。統計顯示，因為疫情失業而喪失健保的全美案例，累計46%來自五個州：加州、德州、佛羅里達州、紐約州及北卡羅來納州。

報告指出，根據「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)架構擴大聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)服務範圍的37州裡，失業勞工當中約有23%變成沒有醫療保險。至於在沒有擴大聯邦醫療補助計畫服務範圍的13州，失業勞工裡則有高達43%沒有健保，德州、佛州、北卡羅萊納州都包括在內。

多恩指出，政策制定者必須知道失去健保人數有多麼龐大，才能決定應該如何因應問題。