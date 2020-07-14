路透：川普政府很快要取消 挺陸企在美上市的稽核協議

路透報導，一位資深國務院官員說，美國總統川普的政府計畫很快要取消美中2013年簽署的稽核監管協議，此舉可能預示會更廣泛取締在美上市卻規避美國披露原則的中國大陸企業。

該協議原本被視為一項突破，能讓美國的公開發行公司會計監督委員會（PCAOB）有正式管道，向中國稽核單位取得陸企的財務資訊。但長期以來，PCAOB一直抱怨中方不理會調閱資料的要求，意味對在美上市陸企的監管不足。

根據美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務的次卿克拉奇（Keith Krach），欠缺透明度已促使美方官員開始做準備、很快要退出此一協議，這表示PCAOB將放棄自中方取得資訊。

克拉奇周一（13日）以電郵回覆記者詢問表示：「行動迫在眉睫。這是一項國家安全議題，因為我們無法持續讓美國投資人置身風險之中、讓美國企業處於不利地位，並允許我們在金融市場的黃金準則被破壞。」

另有一位政府官員和三位前白宮官員說，正在考慮取消這份備忘錄，他們補充表示，白宮參與討論。但白宮拒絕評論，中國駐華府大使館及PCAOB則未立即回覆置評的要求。

目前還不清楚川普政府何時以及會如何取消此一協議，任一方想取消時規定要有30天預告期，協議終止不會直接威脅到在美國證交所交易陸企的上市地位。在美上市的大型陸企包括阿里巴巴和百度。

但討論取消這份協議顯示，美國主管機關愈來愈不滿美國投資人廣泛持股的陸企不符合資訊披露要求，這可能導致更直接的取締措施。