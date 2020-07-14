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中共報復制裁美國官員 美國務院：究責行動不會停止

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院9日公布制裁新疆官員的名單，包括主理新疆最高職位的黨委書記，代表美國對中共迫害人權的行為，採取強烈動作。圖為疑似強迫勞動再教育營的新疆「和田市紡織服裝實訓就業基地」。（美聯社）
美國國務院9日公布制裁新疆官員的名單，包括主理新疆最高職位的黨委書記，代表美國對中共迫害人權的行為，採取強烈動作。圖為疑似強迫勞動再教育營的新疆「和田市紡織服裝實訓就業基地」。（美聯社）

中共外交部13日宣布制裁3名美國國會議員、1名美國官員與1個美國政府機構。美國國務院發言人表示，北京的報復制裁，表明中共不願為迫害人權的行為負責；中共的威脅不會阻止美國採取具體行動，美國會持續要求中共官員為迫害少數民族的行為負責。

美國國務院9日公布迫害新疆人權的4名中共官員名單及新疆公安廳，對其實施制裁，其中，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國居首位；中共外交部13日「相應制裁」4名美國官員和1美國機構。

一名國務院發言人回覆記者詢問的電郵，他以背景說明方式表示，美國致力追究與全世界侵犯人權有關的人，美國制裁對新疆地區實施大規模拘留、強制控制人口，與企圖剷除伊斯蘭文化的肇事者，中共則是制裁美國官員和努力揭露中方侵犯人權的組織。

國務院發言人表示，北京宣布對這些美國官員實施報復制裁，進一步顯示中共拒絕為迫害人權的行動負責。

該發言人指出，中共的這些威脅不會阻止美國採取具體行動，中共官員持續壓迫新疆少數民族和宗教少數派的人權；美國會要求中共官員負責。

該發言人表示，中國大陸所實施的制裁，與世界各國追究中共官員侵害人權，兩者在道義上並不對等。

美國政府9日公布制裁迫害新疆人權的官員名單，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、公安廳黨委書記王明山等三人及其直系親屬將無法入境美國，前三人加上公安廳前黨委書記霍留軍，與新疆公安廳也受制裁，財政部將依法凍結其在美財產不得交易。

中共外交部發言人華春瑩13日表示，中方將對美國1機構和4人士實施相應制裁，包括美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）、美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）、共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）、共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）與魯比歐（Marco Rubio）。

新疆公安廳 中共 人權

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