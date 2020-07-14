不考慮第二階段經貿協議 川普：第一階段協議仍完好

美國總統川普10日表示，不考慮與中國大陸的第二階段貿易協議了；川普13日表示，第一階段協議仍完好，中國大陸在「中國瘟疫」或稱「中國病毒」（指新冠肺炎）上，對世界所做的事不能被遺忘，要不要兌現第一階段協議取決於中國大陸，中國大陸正在購買（美國產品）。

川普10日搭乘總統專機訪問邁阿密時，在飛機上對隨行記者表示，現在不考慮第二階段貿易協議，並指美中關係遭受嚴重破壞，因中國大陸原本阻止疫情擴散，卻沒有做。

記者13日詢問川普，「第一階段貿易協議是否也受疫情影響？還完好嗎？」

川普表示，第一階段協議還完好，但他會想起中國大陸對世界各國做的事情，他說，無論是「中國瘟疫」、「中國病毒」，隨便你怎麼叫，中國大陸對全世界各國做的事情，不應該被遺忘。自從川普對中國大陸態度轉趨強硬，就未再稱呼「新冠肺炎」，不是稱呼「中國瘟疫」，就是叫它「中國病毒」。

川普說，貿易協議仍完好，中國大陸也正在購買美國商品，「無論買或不買，都取決於中方，她正在買。」

根據美中第一階段經貿協議，中方承諾在未來兩年內購買2000 億美元美國出口商品，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）6月在國會作證時表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，且目前的評估是，中方正努力達成預定購買目標；「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」。