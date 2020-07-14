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紐約1歲嬰兒身中多槍亡 血腥夜多人中彈受傷

世界日報 / 記者黃伊奕／紐約報導
加德納。（圖片取自臉書）
加德納。（圖片取自臉書）

紐約市又一個血腥夜裡，一名年僅一歲的男嬰與家人在遊樂場燒烤時，不幸因突然爆發的槍戰中槍身亡，同一晚還有一名12歲與一名15歲男童在兩場槍擊案中中槍受傷。

根據警方消息，該名中槍身亡的男童為僅22個月的加德納(Davell Gardner)，他和家人在12日深夜11時35分在布碌崙Bedford-Stuyvesant的Raymond Bush遊樂場燒烤時，三名嫌犯從一輛休旅車跳下，開始開槍火拚。

加德納腹部中槍，之後被送至瑪摩利醫院進行搶救不治，與13日凌晨2時30分左右死亡。

另外還有三名分別為27歲、35歲以及36歲的男子在此次槍擊案中受傷。

同一晚紐約市史泰登島、布朗士等多地還發生至少五起槍擊案件，除了多名成年男子中槍受傷，一名男子死亡外，還有一名12歲與一名15歲男童在兩場槍擊案中中槍受傷。

槍擊 紐約 休旅車

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