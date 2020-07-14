聽新聞
test
0:00 / 0:00
紐約1歲嬰兒身中多槍亡 血腥夜多人中彈受傷
在紐約市又一個血腥夜裡，一名年僅一歲的男嬰與家人在遊樂場燒烤時，不幸因突然爆發的槍戰中槍身亡，同一晚還有一名12歲與一名15歲男童在兩場槍擊案中中槍受傷。
根據警方消息，該名中槍身亡的男童為僅22個月的加德納(Davell Gardner)，他和家人在12日深夜11時35分在布碌崙Bedford-Stuyvesant的Raymond Bush遊樂場燒烤時，三名嫌犯從一輛休旅車跳下，開始開槍火拚。
加德納腹部中槍，之後被送至瑪摩利醫院進行搶救不治，與13日凌晨2時30分左右死亡。
另外還有三名分別為27歲、35歲以及36歲的男子在此次槍擊案中受傷。
同一晚紐約市史泰登島、布朗士等多地還發生至少五起槍擊案件，除了多名成年男子中槍受傷，一名男子死亡外，還有一名12歲與一名15歲男童在兩場槍擊案中中槍受傷。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言