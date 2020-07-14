川普推文批白登「沒有收視率」

美國遭逢新冠病毒疫情肆虐、種族對立造成社會緊張的雙重考驗之際，輿論聲浪批評川普總統彷彿置身事外，缺乏領導方針。川普13日在推特發文中，再度把民主黨對手白登(Joe Biden)視為檢討對象，批評白登「沒有收視率」。

川普推文強調自己有著極大優點，能夠成功吸引媒體注意。

Is this what you want for your President??? With no ratings, media will go down along with our great USA! https://t.co/dtJm3J2BPr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 13, 2020

川普轉發白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)分享的剪輯版白登影片，並在推文中寫道：「這就是你們想要的總統嗎？沒有收視率，媒體機構將跟我們偉大的美國一起淪喪！」

曾任國家廣播公司(NBC)熱門實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)製作人兼主持人的川普，對於收視率高低向來頗為在意。

2016年總統大選期間，川普多次對媒體談到，電視辯論會收視節節高升。上台之後，川普則多次表示，如果沒有他的話，有線電視新聞頻道以及紐約時報、華盛頓郵報，通通都會倒閉。

美國有線電視新聞網(CNN)主播葛謨(Chris Cuomo)、MSNBC新聞頻道主播史卡波羅(Joe Scarborough)對川普施政提出批判，川普則以「節目收視很差」做為反擊。

今年3月間，新冠病毒疫情開始在美國各地蔓延，白宮抗疫小組每天固定舉行新聞簡報會。但川普在推特發文的內容，重點則是讚揚疫情新聞簡報會獲得收視佳績，收視率可媲美熱門真人實境秀「鑽石求千金」(The Bachelor)。

但了4月間，川普卻改口批評疫情新聞簡報會是「不值得浪費時間與精力的」，並批評新聞頻道「得到破紀錄的收視率」，卻「只提供假新聞給美國民眾」。