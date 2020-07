川普推文批白登「沒有收視率」

美國遭逢新冠病毒疫情肆虐、種族對立造成社會緊張的雙重考驗之際,輿論聲浪批評川普總統彷彿置身事外,缺乏領導方針。川普13日在推特發文中,再度把民主黨對手白登(Joe Biden)視為檢討對象,批評白登「沒有收視率」。

川普推文強調自己有著極大優點,能夠成功吸引媒體注意。

Is this what you want for your President??? With no ratings, media will go down along with our great USA! https://t.co/dtJm3J2BPr