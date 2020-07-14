陸對美祭「相應制裁」 美參議員克魯茲：中共嚇壞了

為反制美國，中國大陸對3名美國國會議員、1名美國官員和1個機構祭出「相應制裁」，被點名的共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，「中共嚇壞了」且反擊；他根本不打算到掩蓋疫情大流行，且置全球數百萬人性命於危險境地的專制政權所在地去旅行。

克魯茲表示，中共迫使100萬名維吾爾人住進集中營，且實施墮胎、絕育等種族清洗的手段，這是令人無法忍受的殘酷人權暴行。

也被點名制裁的共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特表示，「中國共產黨禁止我入境，我猜他們不喜歡我？」

美國政府9日公布制裁迫害新疆人權的官員名單，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、公安廳黨委書記王明山等三人及其直系親屬將無法入境美國，前三人加上公安廳前黨委書記霍留軍，與新疆公安廳也受制裁，財政部將依法凍結其在美財產不得交易。

中共外交部發言人華春瑩在當地時間13日表示，中方將對美國1機構和4人士實施相應制裁，包括美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）、美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）、克魯茲與魯比歐。